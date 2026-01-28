我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節吉街到來，最受矚目的活動之一非屬台北燈節，今年除了有變形金剛柯博文造型主燈，觀傳局今（28）日更驚喜預告雙IP，釋出和泡泡瑪特合作的新角色剪影，而且將有不只一隻現身西門町街頭，總共會有6隻。台北市觀傳局主辦的「2026台北燈節」今年首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於2月25日至3月15日盛大登場。除了日前已經公布的《變形金剛 TRANSFORMERS》花博展區主燈，西門展區還有第二個IP。就在大家昂首期盼之際，觀傳局小編今日發文偷偷預告剪影，第二個IP是跟泡泡瑪特合作，已有網友猜到是新春款Molly。不僅如此，觀傳局小編還埋下伏筆，新角色總共會有6隻。對此，網友驚喜萬分，紛紛在Threads上回應：「是泡泡瑪特耶，好潮、好厲害」、「我要瘋掉，是Molly耶」、「喔買尬！是泡泡嗎？」、「好期待，小編快揭曉」、「台北完勝」等。另外，台北燈節這次準備的柯博文小提燈將於3月1日至3月3日在西門展區及花博展區發放，並於3月1日至3月2日於各行政區同步發放。