迎接農曆新春，三商炸雞表示，過年「買6送6」速食優惠開吃，外帶6塊義式炸雞「免費送6塊義式炸雞」、10隻檸檬脆皮二節雞翅特價99元，怎麼買都「比買一送一便宜」，消費滿額加碼送煉乳銀絲卷，五大優惠買法一次整理。頂呱呱表示，新年暖場饗宴炸雞桶現省百元再送呱呱包。
三商炸雞買6送6、10隻檸檬雞翅99元！比買一送一便宜五大優惠一覽
馬年新春，三商炸雞宣布過年「66 大順」吃雞馬上發，即日起至2月23日，全台門市外帶五大速食優惠開吃：
1、比買一送一便宜！買6塊義式炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價366元（原價780元） 平均一塊炸雞30.5元
2、比買一送一便宜！買「10隻檸檬脆皮二節翅」特價99元（原價200元） 平均一隻雞翅9.9元
3、「玉米筍」特價39元（原價79元）。
4、「煉乳銀絲卷」特價49元（原價89元）
5、 新春加碼優惠：活動期間，結帳金額滿499元，即贈「煉乳銀絲卷」一份。
頂呱呱：新年炸雞桶優惠「現省超過百元」！加碼送呱呱包
頂呱呱表示，2026新年暖場饗宴，即日起至1月30日，推出炸雞桶派對組合餐優惠「現省百元」、加碼贈送呱呱包：
◾️「6塊桶」特價580元（現省100元）：原味炸雞4塊＋原味雞腿2隻＋呱呱包2顆＋甜甜包2顆＋小地瓜薯條＋可口可樂1.25L
◾️「8塊桶」特價680元（現省135元）：原味炸雞5塊＋原味雞腿3隻＋呱呱包2顆＋甜甜包2顆＋小地瓜薯條＋可口可樂1.25L
◾️「10塊桶」特價740元（現省186元）：原味炸雞4塊＋原味雞腿2隻＋辣味雞翅4支＋呱呱包2顆＋甜甜包2顆＋小地瓜薯條＋可口可樂1.25L
◾️購買任一派對組合餐（6塊／8塊／10塊桶），加碼贈送「呱呱包乙顆＋薯條免費升級大份」。原味炸雞每塊可+4元升級辣味炸雞（每桶限贈乙組）。
資料來源：三商炸雞、頂呱呱
