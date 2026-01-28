我是廣告 請繼續往下閱讀

金曲歌王伍思凱育有1子1女，其兒子伍靖遺傳到爸爸的音樂才華，就讀位於美國的伯克利音樂學院。怎料，先前才因在美國街頭上持刀被捕的他，近日被踢爆在交友軟體上認識女性後，以免費提供大麻的方式，誘騙女方至住處並進一步發生性關係。且其搭訕手法相當具有目的性，不僅會稱呼女方「老婆」、「寶貝」等，也會分享自己的音樂作品，靠著星二代的光環讓不少女生暈船。據《鏡週刊》報導，伍靖透過交友軟體結識不少女性，甚至被爆出以免費提供毒品的方式，將女生約到住處後發生性行為。一名投訴人A小姐稱，自己的閨蜜在交友軟體上認識伍靖，而伍靖經常會和對方分享自己的音樂作品，且經常稱呼女方「老婆」、「寶貝」等，導致不少人見面後陷入其中，伍靖便會將其帶回住處或汽車旅館發生性關係。然而，伍靖也會分享過去吸大麻的經驗以及性經歷等，甚至以免費提供大麻的誘因，將女生帶至住處後進而得逞。而A小姐也公開伍靖和女方的對話，只見雙方當時正在討論大麻話題，女方稱自己沒有錢付，伍靖見狀後則回應「我沒有要妳付錢」、「妳好好幫我X啊」等語，甚至被問到過去的性經驗時，伍靖也毫不避諱大方分享。甚至透過女方認識其他女性，擴展「約砲」版圖，直至雙方不歡而散此事才爆發。對此，伍靖也做出回應，表示針對相關指控全數否認，並強調自己從未餵毒、約砲，是遭到他人抹黑，將保留法律追訴權。