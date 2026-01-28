我是廣告 請繼續往下閱讀

▲豐康牧場在粉絲頁發布聲明。（圖／翻攝豐康牧場臉書，2026.01.28）

標榜「台中市首座動物福利畜牧場」的台中市豐康牧場，近來蛋雞大量死亡，鄰居發現業者偷掩埋死雞還正常出蛋，上網揭發此事。台中市長盧秀燕今證實是禽流感，市府除將針對業者隱匿疫情開罰、剩餘的5千多隻雞將全場撲殺，並成立前進指揮所，全面訪查全市其他171家養雞場，避免傳染。盧秀燕今（28）日上午列席市議會前受訪時表示，豐原地區蛋雞場的雞隻死亡，已經證實是禽流感陽性，市府成立前進指揮所，案場已進行全面消毒、工作人員及人車管制。流出的雞蛋全面下架、追回銷毀。還在場內的雞隻，這兩天就會全面撲殺。台中市有171個雞場，市府將全面訪查避免發生傳染，對於案場沒主動通報及依法進行銷毀，將會開罰。「豐康牧場」於去年2月通過動物標章暨友善雞蛋聯盟的認證，生產的「福享蛋」走團購和宅配模式，業者昨晚在粉絲頁發布聲明，指出牧場一向秉持安全第一的原則，針對已購買本批次產品之顧客，將全面辦理退款退費，顧客可聯繫原購買通路或撥打蛋雞場客服專線04-25360989或Line生活圈。該案係附近住戶見蛋雞場一開始在牧場裡挖坑埋死雞，埋不完後只能打包一袋袋的雞屍，卻仍正常出蛋，上網揭發此事。台中市動保處昨天前往訪查，確定現場雞隻健康異常，已死亡約1700隻，立即採樣送中央單位檢驗，並對該場開立「移動管制通知書」。農業局長李逸安表示，蛋雞場在養數量約7千隻，屬中型規模，動保處人員到現場發現，雞隻呈現呼吸道窘迫等禽流感症狀，已進行採樣，送農業部獸醫研究所，預計這兩天將全場撲殺。至於售出的雞蛋將比照去年的毒蛋模式，由衛生局進溯源管理、全數追回。李逸安說，禽流感是冬季常易發生的疾病，目前全國其他地區也有發生。但依據通報與飼主說法，確實將部分死亡的雞隻違規埋在自家場地，市府會依照疫調結果追究隱匿不實的責任，不排除依違反《動物傳染病防治法》的規定，處5萬到100萬的罰鍰。