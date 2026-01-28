大掃除總會清出不少帳單、信件、文件等，這些紙張可能含有私人訊息，會有民眾把這些紙張丟進碎紙機處理後，再把碎紙丟棄，不過有網友在Threads上詢問，碎紙機的碎紙要丟一般垃圾，還是回收呢？對此，環保局解答，碎紙可以回收，屬於廢紙類，如果民眾沒有依照規定處理，最重可罰6000元！
碎紙可回收！注意這些紙算一般垃圾
有網友曾在Threads發文詢問，碎紙機的碎紙要丟回收還是垃圾？掀起網友討論，也有民眾在新竹市環保局官網詢問，含個資的紙張經過碎紙機處理後，如果量大需要裝袋回收嗎？新竹市環保局表示，碎紙屬於回收項目，建議可以把碎紙放進透明塑膠袋或紙箱中包裝好，交給資源回收車處理即可。
根據環保組織RE-THINK重新思考在「回收大百科」中指出，碎紙機製造的碎紙可以當成緩衝墊料，也可以當成廢紙類回收，但要記得這些紙不要混入釘書針和膠帶，護貝過的紙、亮面名片、特殊加工的傳單、輸出大圖跟上亮膜的貼紙則是不可回收的紙類，要當一般垃圾丟棄，以免影響製作再生紙。另外，經常收到的廣告傳單大多數都是可以回收的，也是屬於廢紙類。
環保局提醒：電子發票證明聯不可回收
新北市環保局表示，廢紙回收處理一般分成白紙、混合紙、報紙及牛皮紙類，這些紙類回收後，會交給回收商送往紙廠，紙廠會把回收廢紙散漿、脫墨、抄紙、乾燥，再製成再生紙、衛生紙、新聞紙等，再度利用。
台中市環保局也提醒，不是所有的紙張都可以回收，如果紙張沾到油漆或是油污，就沒有辦法回收，塑膠光面廢紙、複寫紙、護貝和離心紙、通行證、標籤貼紙、感熱紙、防油紙、砂紙、轉印紙等都屬於一般垃圾。至於發票可不可以回收？南投縣政府環保局表示，傳統紙本發票（長條形發票）可以回收，不過電子發票證明聯（感熱紙）屬於不可回收的物品，必須丟進一般垃圾桶，若民眾沒有依規定進行垃圾分類，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元到6000元罰鍰。
