我是廣告 請繼續往下閱讀

▲司機因另有預約乘坐拒載並勸兄弟倆關門小力，當車遭到拖下車痛扁。（圖／翻攝畫面）

又傳司機、乘客糾紛！台北市大安區一對戴姓兄弟倆昨（27日）晚間18時許準備攔車搭乘時，被因已有其他乘客預約為由拒載，過程中兄弟倆疑似關門太大力被勸：「關門小力一點啦！」導致雙方爆發口角衝突。兄弟倆一怒之下直接將坐在駕駛座的陳姓司機拖下車痛扁，造成其受有頭部及頸部挫傷，送往醫院治療。至於兄弟倆則被依傷害及公然侮辱等罪嫌送辦。據了解，49歲的陳姓司機當時駕駛計程車行經台北市大安區忠孝東路四段，期間一對36歲、31歲的戴姓兄弟倆上前攔車欲搭乘。怎料，司機因已有其他乘客預約乘坐便婉拒。而戴姓兄弟倆準備離開時，疑似因車門關太大力遭司機勸阻，瞬間引爆兄弟倆怒火，雙方爆發口角進而演變成肢體衝突，司機更是直接被拖下車痛毆。警方獲報到場後，發現司機受有頭部及頸部挫傷。員警於查明相關事證後，依準現行犯逮捕戴姓兄弟，警詢後依刑法傷害及公然侮辱罪嫌移送台北地檢署偵辦。對此，大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端，警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。