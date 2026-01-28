我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市信義商圈去年8月直接淪為動作片現場，一對相差22歲的王姓男子與李姓女子因性欲高漲，晚間在信義威秀影城戶外空橋上當眾直接「開戰」，激戰過程遭民眾拍下後上傳網路，引發熱議。警方循線追查後，查出涉案的李姓男子與王姓女子，兩人到案後坦承犯行，經檢方起訴，台北地方法院近日作出判決。事件發生於去年8月28日晚間8時55分至9時9分間，信義威秀影城3樓戶外廣場，網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，畫面顯示李男與王女在空橋上開放式公共空間直接上演「活春宮」戲碼。法院認定，兩人基於共同犯意，李男裸露性器官，與王女於現場親密互動，並多次變換姿勢，相關過程也被周邊監視器完整拍下。目擊民眾在拍攝影片時，曾當場高喊「不能去開房間嗎？」，顯示現場仍有不少民眾往來。信義警分局接獲檢舉後，隨即調閱監視器畫面，比對身分，通知兩人到案說明。警方調查發現，李男與王女是透過交友軟體結識，案發時李男27歲、王女49歲，為一段相差22歲的姊弟戀。警方認定，兩人於公共場所從事猥褻行為，已涉犯《刑法》公然猥褻罪，依法函送地檢署偵辦。檢方偵查後提起公訴，並向法院聲請簡易判決。法院審理時指出，被告僅為滿足個人私慾，即在人來人往的公共空間為不當行為，已妨害社會善良風俗，亦可能使不特定民眾感到不安，行為確屬不當。不過，法官也考量兩人犯後坦承犯行、態度尚可，且均無前科，最終各判處拘役15日，得易科罰金，以每日1000元折算，並宣告緩刑2年。此外，法院另命兩人在判決確定後6個月內，各向公庫支付1萬元，全案仍可依法上訴。