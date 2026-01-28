我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金價格持續創新高，已突破5200美元，每盎司一度來到5225美元，再創歷史新高，連帶台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺今（28）日早盤每公克也突破5200元，來到5293元天價，引發立委關注。台灣金控總經理施瑪莉上午在立法院財委會透露，2013年以前以「定期定額」1萬元買進黃金存摺，當時每公克1270元，但在1600元就賣掉，讓她很扼腕。有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立則表示，大家仍看好金價走勢，只是短期上漲幅度很大，提醒留意風險。由於國際金價不斷飆漲，每盎司飆破5200美元，一度來到5225美元，再創歷史新高，也推升國內黃金存摺再飆天價，台銀今日以新台幣計價的黃金存摺每公克賣出價也突破5200元，一度來到5293元，若去年2月3日買進100公克只要花29萬7600元，現在已漲到52萬9300元，增值了23萬1700元，投資報酬率77.85%。也由於金價不斷創新高，今日在立法院財委會引發立委關注。國民黨立委羅明才詢問目前國內黃金存摺開戶情況，台銀總經理施瑪莉表示，全台開戶數超過500萬戶，其中在台銀開戶數超75萬戶。羅明才進一步追問台灣金總經理有沒有投資？施瑪莉透露，自己在2013年以前買黃金存摺，那時每公克1270元，採定期定額每月投資1萬元，中間起起落落，也有賺，但漲到1600元就賣掉了，讓她很扼腕，現在已漲破5200元。素有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立也被問到金價後市，他表示，基本上全世界對黃金看好，主要是避險需求，貴金屬黃金、白銀過去被當過貨幣使用過，因此，風險升高時，資金尋求避風港就會轉進黃金、白銀。羅明才則進一步詢問，未來黃金走勢是否平穩向上？楊天立指出，從趨勢來看，大家看是往上走，不過，短期金價上漲幅度很大，要留意風險，而楊天立也透露，自己也是採定期定額投資方式。