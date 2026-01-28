我是廣告 請繼續往下閱讀

美國徒手獨攀好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日以91分鐘完成登頂台北101，讓全台民眾為之振奮。霍諾德也透露，13年前就曾申請，但遭駁回，直到現在才終於圓夢。為什麼台北市政府這次會同意協助？國民黨台北市議員鍾沛君指出，關鍵並不只在於霍諾德個人的能力，而是Netflix團隊在背後進行了大量行政協調，才讓整個計畫得以成行。鍾沛君在政論節目《鄉民監察院》中表示，這次挑戰能順利完成，首先要歸功於台北101董事長賈永婕及其團隊提出極具創意的企劃，其次就是Netflix投入龐大資源，負責與政府部門溝通、整合各項行政程序。霍諾德本人其實只需要專心在「攀登」這件事上，其餘繁瑣的行政協調，幾乎都由Netflix一手包辦。鍾沛君轉述霍諾德受訪內容指出，他早在2013年就曾有意挑戰台北101，但當時串流技術尚未成熟，加上中央與地方政府協調難度高，最終未能成局。直到近年直播技術成熟、國際製作團隊具備完整執行能力，才讓這項構想得以實現。她也提到，霍諾德此次的個人酬勞約為50萬美元，對外界而言或許不低，但霍諾德本人直言，這筆費用「低到有點尷尬」，因為對他來說，完成這項挑戰本身才是最重要的事，攀登台北101並非為了賺錢。至於整體製作成本，鍾沛君指出，Netflix實際投入的總預算相當驚人，雖然官方數字尚未公布，但根據《紐約時報》等外媒分析，整體規模可能高達上億元新台幣，主角酬勞僅占其中一小部分，其餘多數經費都用於拍攝、直播與安全及行政規畫。對於安全疑慮，鍾沛君表示，外界直覺會認為在500多公尺高樓進行徒手攀登風險極高，但霍諾德自己曾指出，從極高處墜落的後果其實差異不大。相較之下，台北101反而比美國酋長岩更「可控」，因為大樓設計中設有多個分段與陽台，一旦發生意外，生還機率相對較高。鍾沛君強調，北市府最終點頭的關鍵，在於Netflix提出一套極為周密的執行與安全計畫。她指出，市府內部當然歷經「要不要做」的討論，一旦方向確定，便展開跨局處的協調與縝密規畫，這才讓這場震撼全球的攀登挑戰得以安全完成。