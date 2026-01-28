我是廣告 請繼續往下閱讀

金曲歌王伍思凱之子伍靖（已改名伍諒），近日遭週刊爆料疑似利用星二代光環在交友軟體搭訕女性，甚至捲入餵毒騙砲醜聞，對此，他本人全盤否認，強調是遭惡意抹黑，已委託律師處理並保留法律追訴權，然而，隨著爭議發酵，其過往黑歷史也接連被翻出，伍靖於2018年在美求學時，曾因街頭亮刀被捕；2020年回台後，又因騷擾前女友並辱罵、毆打執行公務的員警，造成員警臉部紅腫及手指挫傷，遭新北地院判處伍靖拘役50天，緩刑2年。金曲歌王伍思凱兒子伍靖，承襲了爸爸的音樂才華，卻在8年前（2018年）於美國波士頓柏克利音樂學院就讀時，疑似壓力太大，在美國街頭情緒失控，公然亮刀而被警方逮捕，事後還在臉書PO出第一次上法院照片，自嘲「臉有點臭」。不過，根據當時伍思凱友人透露，伍靖患有憂鬱、躁鬱症，一直都有接受藥物治療，但疾病有時會伴隨恐慌、疑心等症狀，此次亮刀是他懷疑自己遭到霸凌，出於防衛本能所發生的反射行為，後來向法院出示診斷證明，才沒有留下前科，但怎麼也沒想到，伍靖回台療養身體後，竟又再度惹禍上身。判決指出，2020年7月27日晚間8時31分，伍靖到位於新北市的前女友住處騷擾，其父親隨即報警，警方到場後要求伍靖離開，不料，伍靖不但不配合，還出言警告並攻擊、更嗆聲「再碰我一次我Ｘ媽戳瞎你眼睛」、「你長那麼醜，很可悲」及三字經辱罵A員警，甚至在逮捕過程中揮拳、踢踹B員警，導致對方手指挫傷及臉部紅腫，遭新北地方法院依妨害公務執行罪，判處拘役50天、緩刑2年。曾被視為遺傳父親才華的音樂才子，如今接連爆出暴力前科與交友醜聞，過往的失控紀錄再次攤在陽光下，引發社會高度關注。雖然面對餵毒騙砲指控，伍至於真相究竟為何，只能交由當事人與司法來釐清。