2026年台北市長選戰提前暖身，民進黨至今仍未拍板人選，近期因行政院副院長鄭麗君在台美關稅談判中，繳出漂亮成績，又多次被熱門人選王世堅力薦，傳出新潮流正評估推她出馬參選台北市長。對此，媒體人羅旺哲直言，鄭麗君最近接受了新聞台的專訪，看起來急著想要累積自己的底氣，但她從未接受過選舉考驗，真有外界吹捧得那麼「完美無瑕」嗎？羅旺哲27日在政論節目《鄉民監察院》指出，若觀察民進黨內部，特別是新潮流系統，其實已經慢慢凝聚出一個共識，那就是極有可能推鄭麗君參選台北市長。他也點出一個關鍵細節，鄭麗君近日接受台視新聞專訪，這個舉動讓他相當意外。羅旺哲分析，部會首長或政治人物突然接受深度專訪，往往不是單純說明政策，而是開始累積底氣、蓄積能量，讓外界感受到政治層級正在往上拉升，「看起來格局更高、更上一層樓」，這種訊號其實相當明確；不過，他提到，「鄭麗君看起來很急」，在訪談中，好像急著要把「政績」都拿出來講。然而，羅旺哲提醒，對美關稅談判的情勢仍充滿變數，韓國先前與美國已談定，卻又突然被川普一記回馬槍，關稅再度提高至25%，未來台灣是否也可能面臨同樣狀況？他直言，如果情勢反轉，「那鄭麗君還選得下去嗎？」這恐怕會成為選戰的重大變數。羅旺哲進一步說明，從鄭麗君上專訪，加上前立委段宜康一句「大家心裡有數」，整體氛圍幾乎已是「八九不離十」，參選可能性大幅升高。至於原本被點名的王世堅，他認為基本上已經出局，但即便不選，王世堅依舊是台北市聲量最高的政治人物之一，「看春聯就知道」。最後，羅旺哲也強調，民進黨目前對蔣萬安的攻擊節奏，其實反映出綠營內部的焦慮感，急需一個宣洩出口，而鄭麗君是否能承接這股壓力，仍是未知數，最大關鍵在於，鄭麗君從未經歷選舉洗禮，沒有被選民真正檢驗過，如今卻被快速推上神壇，「真的有這麼完美無瑕嗎？」