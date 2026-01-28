我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白在立法院以人數優勢阻擋軍購特別條例與中央政府總預算，對此行政院長卓榮泰今（28）日受訪表示，希望在野不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅談判也要擋？人民已經非常不耐煩，政府在這1個月想盡辦法，透過各種機會想要尋求與在野對話溝通與協商，但是完全不得其門而入，快要過年了，「大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話」。卓榮泰表示，立法院這會期只剩下3天，總預算已經被延宕了153天，希望在野不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？人民已經非常不耐煩，卓榮泰表示，政府是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費、預算都沒有辦法順利來執行，這影響的不只是單項而已，是影響到整體國家在今年總預算整個施政的方向跟進度。影響一個月會影響很大，包括要按時間去進行計畫、發包等等的作業，所以已經造成實質上的影響了。