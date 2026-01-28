我是廣告 請繼續往下閱讀

美國徒手攀岩傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101，完成壯舉，台北101董事長賈永婕也因大力促成此次活動，被外界拱選為台北市長人選。不過文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，賈永婕雖是奇兵，但機會不大，且根本原因還是反映出，民進黨在台北市沒有人選。鈕則勳分析，首先，賈永婕本人並無參選意願，她過去也曾公開表達相關立場。近期之所以被外界點名，主要是因霍諾德成功攀登台北101，讓賈永婕一度成為焦點人物，但隨著事件熱度消退，相關討論自然會回歸平靜，並不代表實質政治布局。其次，鈕則勳認為，若民進黨真要「硬推」賈永婕參選台北市長，與其說是出奇制勝，不如說是顯示綠營在台北市長選戰中已「無牌可打」。他強調，單純以話題聲量作為人選考量，並非宏觀且長期的戰略規畫，而更像是即興式的戰術操作，難以支撐一場關鍵選戰。相較之下，鈕則勳指出，民進黨近期一連串政治動作，顯示正在為行政院副院長鄭麗君進行系統性的政治能量鋪陳。他舉例，包括行政院長卓榮泰親赴機場接機，以及總統賴清德與卓榮泰多次公開肯定鄭麗君表現，並將其定位為「台美關稅談判的重要功臣」，這種以具體政績為核心的操作，才更符合高層為其「鍍金身」、鋪路的重要訊號，也更可能是順勢投入台北市長選舉的起手式。鈕則勳總結，重要選舉候選人的推出，絕非臨時起意，而必然有其清楚脈絡與整體戰略考量，必須顧及後續一連串政治布局與操作，不可能只靠單一話題或事件就能突破局面。唯有完整的戰略搭配，才能真正拉高選戰勝率。