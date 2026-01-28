迎接春節過年檔期，「國聯大飯店（United Hotel）」宣布，提前於今（28）日~2月3日共7天推出「國旅補助·國聯首發 限時優惠住房專案」，旅人透過官網預訂3月底前入住即可享房價最高直減2000元的優惠，搶到三天兩夜優惠方案，經折扣後平均下來每晚只要2600元，每人每晚僅1300元，並享有早餐買一送一優惠，還有機會入住101景觀房。
國聯大飯店位於台北大巨蛋對面，還有許多房間能直接看到台北地標101，國聯大飯店推出最新「國旅補助·國聯首發 限時優惠住房專案」，不分平假日，第一晚房價即現抵800元，續住第二晚再折抵1200元。
住一晚最低2800元 住兩晚最低平均每晚2600元
此次優惠，第一晚每房雙人入住最低3600元，即首晚就能享有優惠價只要2800元，若是連住兩晚，即三天兩夜來計算，兩晚優惠價最低5200元，平均下來每人每晚只要1300元。
「國聯大飯店」表示，此次還加碼「板石自助式早餐」買一送一優惠（原價每人880元），意即兩人入住三天兩夜，最高能現賺3760元（2000元+1760元）。
🟡國聯飯店補助專案一覽
專案名稱：國旅補助·國聯首發 限時優惠住房專案
預訂日期：2026年1月28日~2026年2月3日
住宿期間：2026年1月28日~2026年3月31日不分平假日 (寒假、春節亦適用)
專案說明：精緻客房平日最低每晚3600起，入住首晚即享800元禮遇折抵，續住第二晚再享1200元回饋。(精緻客房首晚折扣後約平日每晚2800元起)
國泰飯店觀光事業也推新春優惠 入住送2026點會員點數
國泰飯店觀光事業也宣布，旗下AMAZZING CLUB滿意客計畫即日起推出新春雙重活動，為會員送上開春好禮。凡於2026年2月2日至2月26日入住和逸飯店（農曆春節2月16日至2月20日不適用），即可獲得 2026 點會員點數，點數除了可折抵房費或餐費，還能兌換限定館別的午間套餐、山城辣椒醬禮盒。
更同步推出「春節週週抽紅包」活動，即日起至2月26日連續五週登場，會員每週皆可免費參加抽獎，系統即時開獎並存入會員帳戶，最高可獲得888 點會員點數。此外，活動期間內完成指定任務，還能額外再獲得一次加碼抽獎機會，為自己增添更多開運紅包。
資訊來源：國聯大飯店、國泰飯店觀光事業
