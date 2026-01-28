香港籍的網紅Toyz（劉偉健）目前還因販售大麻菸彈在獄中服刑，今（28）日被爆出已和女星篠崎泫完成結婚手續，讓外界的目光焦點再次聚集在她的身上。曾是綜藝節目常客的篠崎泫，成長過程超坎坷，台日混血、外表出眾，卻曾被患躁鬱症的媽媽打到鼻骨碎裂，又曾在寄養家庭被虐待、遭剝光衣服關狗籠，長大後成了女團成員，接著才靠玩狼人殺的表現翻紅。

▲篠崎泫（右）認愛Toyz（左）曾引發網友熱議，現更被傳已經完成結婚手續。（圖／翻攝自Toyz、篠崎泫臉書）
篠崎泫童年時曾被媽媽毆傷　在寄養家庭也遭虐待

篠崎泫過往曾在訪談中透露自己的童年創傷，她在出生前，媽媽照超音波都顯示是男生，沒有辦法對生了個女兒感到喜悅，之後又因離婚、事業也不順，認為她帶來厄運，無法真心愛她。她小時候是個怪小孩，幾乎都不哭，激得媽媽打她打更兇，甚至曾把她鼻骨打到碎裂，有1、2年幾乎天天流鼻血。

媽媽嫁去日本、把她跟姊姊丟在台灣，成長期間換過至少7個寄養家庭，在其中一個家庭曾被綑綁，掐脖子，還被脫光衣服關在狗籠，直到某次突然有社工來探視才獲救。如此坎坷的過程，使她相當重視兒童保護問題，曾出書揭露自己的遭遇，期望各界努力讓小朋友都能免於受傷害和恐懼。

曾是偶像女團成員　玩狼人殺突出表現打響名號

她長大後擔任過網拍模特兒兼差存錢，也因為一張美照被網友發布在PTT表特版而爆紅，順勢進入演藝圈，一度加入女團Twinko，與徐凱希、詩亞等成為隊友，最後卻因為經紀公司被控欠團員、員工薪水，在不愉快情況下解散。她開始單打獨鬥，憑著綜藝節目裡玩狼人殺的突出表現，打響「狼人殺女神」的名號，贏得更多露臉的機會，知名度開始提升。

和Toyz的這段戀情，也讓篠崎泫再度承受到壓力，遭嫌眼光太差、戀愛腦、過於盲目，她卻勇於面對負評，現在更傳已完成結婚的手續，Toyz最快有機會今年11月中旬可假釋，兩人的感情還會有什麼奇妙的發展？外界只能繼續看下去。

▲篠崎泫外表亮麗，成長過程相當坎坷，感情發展也曾受到外界關注。（圖／篠崎泫IG）
