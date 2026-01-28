我是廣告 請繼續往下閱讀

▲67歲王姓男子硬逼22歲潘姓男子讓座，甚至辱罵：「台灣教育很失敗。」（圖／翻攝畫面）

北捷板南線永春站昨（27日）晚間18時發生一起博愛座讓座糾紛，一名67歲的王姓男子於車廂內不滿一名22歲的潘姓男子未主動讓座，竟開口諷刺對方「台灣教育很失敗」等語。潘男忍無可忍上前理論，沒想到被王男出手毆打，導致右下巴及右手手腕受傷，憤而對其提告傷害。據了解，信義分局五分埔派出所於昨（27日）獲報，稱板南線永春站內有旅客發生糾紛。警方到場了解狀況後，發現22歲潘姓男子及67歲王姓男子因博愛座讓座問題發生爭執。有目擊民眾指出，王男因不滿潘男未主動讓座，出言辱罵：「旁邊普通人都讓座給我了」、「台灣教育很失敗」。潘男聽聞後上前理論，王男則出手攻擊潘男，造成其右下巴及右手手腕受傷。而目擊民眾事後也發文傻眼喊：「明明旁邊有人讓座了還得理不饒人，老人家還直接先動手。」雙方隨後於永春站下車，並由站務人員協助報警。警方獲報到場後，將王男帶返派出所，而潘男也對王男提告，警詢後依傷害罪嫌將王男移送台北地檢署偵辦。