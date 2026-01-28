我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長龔明鑫近日赴美國。27日參加第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話 （EPPD）會議，該屆是2020 年對話以來，首次實體會面對談。其中，台灣與美國政府簽署七項共識，其中包括推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的應用，以及探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫，藉由美國影響力，轉進過去難以進入的拉丁美洲市場。美國目前正面臨極寒氣候，發生全國性暴風雪災難，尤其在華府天候不佳。經濟部表示，聯邦政府宣布停班停課下，美方相關部會官員仍踴躍出席，彰顯雙方對本次會議之重視。龔明鑫這次是舉辦六屆的EPPD首次的實體會議，與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿Jacob Helberg，簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在全球 AI 供應鏈的重要性。另外，本屆EPPD會議針對促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等七個領域深入討論，並探索持續深化台美關係的作為。雙方同意促進台美企業在AI科技及先進機器人的夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的應用，以及研議在第三國合作推動可信賴AI系統。雙方支持透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，以及促進雙方在產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術等供應鏈合作，提升台灣數位基礎建設的韌性。雙方同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域之合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性。雙方同意硏議透過無人機認證促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈。我工業技術研究院於會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，將有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，促進美台無人機合作。台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作架構交換意見。除在我友邦的合作，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫之整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性之夥伴。雙方同意在投資審查、儘速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。經濟部表示，此次會議是美國總統川普就任後雙方首度舉行 EPPD 對話，雙方均對此次會議的舉行表示歡迎，認為這是深化經濟合作並強化兩國經濟體間穩健夥伴關係的重要契機。