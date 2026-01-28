我是廣告 請繼續往下閱讀

徐韻翔：ESG是醫療品牌建立信任的關鍵

MET：陪伴台灣醫療穩健飛向國際

拆解永續傳播 避免陷入「漂綠」質疑

▲ESG 主播徐韻翔受邀於 MET「特技飛行場」場次主講，分享醫療品牌 ESG 永續溝通與傳播影響力課程。（圖／徐韻翔臉書）

ESG永續倡議已成全球醫療產業的共同語言，醫療機構該如何將永續行動轉化為國際影響力？由財團法人臺灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（Medical Excellence Taiwan，MET）主辦的「2026醫療行銷策略工作坊」，27日於IEAT會議中心登場，吸引全台各大醫療院所國際醫療單位近60名學員參與。本次工作坊聚焦實戰與差異化的「特技飛行場」場次，特別邀請ESG新聞主播徐韻翔擔任講師，分享「醫療品牌ESG永續溝通策略與傳播影響力」，從新聞與社會溝通視角，解析醫療品牌如何建立長期信任。徐韻翔感謝MET長期以國際視野推動台灣醫療與世界接軌，「MET是推動台灣醫療走向國際的重要推手，這份影響力本身，就是永續實踐最具體的展現。」她指出，醫療的核心價值是以人為本、以病人為中心，除了治療技術與健康促進，更來自社會對醫療體系的「信任」，而ESG正是當代醫療品牌建立信任的重要關鍵。「最重要的溝通，不是你說了什麼，而是對方聽到了什麼。」她分析，醫療永續溝通的挑戰，在於如何讓社會真正理解、相信，並產生共鳴。MET基金會執行長吳明彥表示，「我們希望陪伴台灣醫療從準備起飛，到能在國際舞台上穩健飛行」，本次工作坊規劃「搭台整備場」與「特技飛行場」兩大場次，前者協助醫療品牌在法規、市場與策略面完成準備，後者則透過實戰經驗，培養差異化品牌與國際溝通能力。身為台灣首位同時具備「ESG企業永續管理師」與公衛背景的新聞主播，徐韻翔在課程中結合新聞實務，從媒體視角剖析ESG國際趨勢、醫療永續治理架構，以及媒體與社群在永續傳播中的角色。她提醒，醫療機構推動ESG時，若缺乏透明數據與具體行動，容易陷入「漂綠」質疑，反而削弱品牌長期信任。真正有效的永續溝通，必須建立在可驗證的行動、清楚的資訊揭露，以及能連結「人」的影響力敘事。課程中，徐韻翔也透過國內外案例，解釋如何將艱澀的永續報告與ESG指標，轉化為有溫度、有共鳴、有故事的多媒體內容。MET基金會指出，現場學員多來自醫學中心、區域醫院及國際醫療單位，顯示台灣醫療體系對ESG與永續溝通議題的高度重視，未來也將持續打造跨域交流平台，協助台灣醫療在全球永續浪潮中建立標竿定位。