因應人工智慧（AI）科技快速發展，並提升司法審判效能，臺灣臺中地方法院昨（27）日舉辦「從卷宗山到數據雲：AI世代的司法決策與數位轉型」專題研習課程，邀集院內及中部地區鄰近法院庭長、法官約82人與會，共同探討AI技術在司法實務中的應用與挑戰。研習由台中地院院長王漢章主持，並邀請民事庭法官林俊杰擔任主講。王漢章致詞時指出，台中地院長期重視司法數位轉型與AI科技的導入，林俊杰法官在司法實務及法律科技應用方面經驗豐富，期盼透過此次分享，協助法官同仁掌握AI工具的實際操作方式，在提升效率的同時，兼顧程序正義與審判品質。林俊杰法官在課程中，首先比較傳統以紙本為主的「卷宗山時代」，與現代數位化的「數據雲時代」差異，指出善用AI輔助工具，可在極短時間內檢索大量判例資料，大幅減少重複性文書作業。他並將複雜的AI應用歸納為「四大核心模組」的實務工具箱，包括案件建構、證據分析、法律研究與意見草擬，以及視覺化溝通。其中，在案件建構方面，透過OCR技術將紙本資料數位化，結合AI快速產出案件摘要與心智圖；在證據分析上，則可協助處理錄音轉文字、通訊軟體對話時序整理，以及病歷、交易明細等專業資料的分析；在法律研究與書狀草擬部分，AI可輔助彙整實務見解與法律意見；最後，藉由表格、時間軸或資訊圖表，將複雜資訊視覺化，提升審判溝通效率。林法官也透過實際案例，引導與會同仁逐步操作學習。不過，林俊杰法官也提醒，AI雖能顯著提升效率，但司法審判的核心仍在於人性、責任與價值判斷，這些並非演算法所能取代。他強調，「AI不會取代法官，但不懂得善用AI的法官，將難以因應未來數位化的實務環境」，法官應將AI視為輔助工具，把節省下來的時間投入於事實認定、倫理權衡與專業判斷等關鍵工作。台中地院表示，此次研習獲得熱烈迴響，與會法官普遍認為課程有助於理解AI在司法實務中的實際運用。課程結束時，王漢章也感謝林俊杰法官分享實戰經驗，並勉勵同仁適時運用科技工具，為長期高負荷的司法工作尋求解方。未來法院也將持續規劃更多科技與法律結合的研習課程，配合司法院推動司法數位轉型政策，打造具韌性且與時俱進的司法環境。