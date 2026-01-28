超商鮮食商品又出招了，全家宣布，茶葉蛋區推出全新品項「日式溏心蛋」，跟過去冷藏的包裝食品不同，新品主打現撈、免拆袋，且低溫冷藏打造流芯爆汁口感，即起至3月3日前每顆只要20元。7-11則是有隱藏咖啡優惠，只要購買新品昂舒巴黎的「提拉米蘇 覆盆莓口味」（原價79元），就能用20元加購原價70元的精品拿鐵，相當於一個提拉米蘇跟一杯咖啡組合價只要99元。
全家茶葉蛋區升級了！新推「爆汁日式溏心蛋」
全家茶葉蛋熟食區升級了！官方宣布，即起首度推出「用撈的」日式溏心蛋，跟常見的茶葉蛋不同，主打「
免剝殼、免拆袋、冷藏爆汁口感」3大特色，輕鬆享受日式拉麵店等級的靈魂配角，原價單顆25元，即起至3月3日前特價20元。
全家「日式溏心蛋」採用0
-7度智能冷藏保鮮鍋技術，完整鎖住蛋黃的濕潤精華， 將熟食區從熱食延伸至冷食，搭配專屬網狀湯勺輕輕一撈，提供喜愛蛋料理的消費者多元選擇。目前全台僅限「鑫德店」與「台北101店」2間門市提供，不過後續將擴大至200門市販售。
7-11拿鐵隱藏買法！加29元爽吃提拉米蘇
7-11昂舒巴黎烘焙品牌，自去年引進義大利製造的提拉米蘇後大獲好評，今年推出全新「覆盆莓口味」，同樣使用義大利進口原料製作，為正統的提拉米蘇做法，
以吸滿咖啡液與酒香的海綿蛋糕為基底， 覆盆莓口味更加入酸甜覆盆莓果醬，提升整體層次感，單個原價79元，即起至3月3日隱藏優惠，搭配精品拿鐵整組只要99元。
下午茶喜歡來杯咖啡提神的一定要入手，除了精品拿鐵外，也可搭配購買精品小杯美式或現萃茶指定奶茶，都只要組合價99元，最划算的組合，推薦搭配小杯精品拿鐵，相當於購買提拉米蘇加20元就能喝精品咖啡。
資料來源：7-11、全家
