我是廣告 請繼續往下閱讀

免剝殼、免拆袋、冷藏爆汁口感」

超商鮮食商品又出招了，全家宣布，茶葉蛋區推出全新品項「日式溏心蛋」，跟過去冷藏的包裝食品不同，新品主打，即起至3月3日前每顆只要20元。7-11則是有隱藏咖啡優惠，只要購買新品昂舒巴黎的「提拉米蘇 覆盆莓口味」（原價79元），就能用20元加購原價70元的精品拿鐵，相當於一個提拉米蘇跟一杯咖啡組合價只要99元。全家茶葉蛋熟食區升級了！官方宣布，即起首度推出「用撈的」日式溏心蛋，跟常見的茶葉蛋不同，3大特色，輕鬆享受日式拉麵店等級的靈魂配角，原價單顆25元，即起至3月3日前特價20元。全家「日式溏心蛋」採用0