▲麻衣喪父不到一個月，被目擊來台工作。（圖／緯來提供）

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）的父親上個月病逝，在父親離世不到一個月之時，她被目擊現身台北工作，根據《鏡週刊》報導，她是為了2年後帶兒子回台灣定居鋪路，並且為了自己經營的品牌努力中。根據《鏡週刊》報導，麻衣計畫在兒子「小王子」完成日本國小學業後返台定居，時間點預估約在2年後，她坦言，返台主因之一是希望孩子能打好中文基礎，同時也因父親過世，深刻體會人生無常，更珍惜家人相處時光，希望兒子能多陪伴爺爺、前夫宏仁集團總裁王文洋。事實上，麻衣已提前為返台生活暖身，她在喪父不到一個月內便低調來台工作，被拍到與廠商聚餐，積極布局個人新品牌事業。相較過去以家庭為重的生活型態，如今她以創業者、CEO身分重新出發，展現強勢又務實的一面，外界也看好她未來在商業領域的發展。至於與前夫王泉仁及王家關係，麻衣態度相當成熟，她曾透露，為了孩子的身心健康，已與前夫達成共識、放下過往紛擾，雙方互動逐漸回到平和狀態，她與前小姑王思涵也保持好交情，日前還被發現手提對方自創品牌包包；長輩方面，麻衣父親臨終前曾抱病來台與王文洋聚餐；而麻衣父喪期間，王文洋與王泉仁也送上花籃弔唁，雙方仍保有基本尊重與情感連結。至於兒子「小王子」近況，麻衣難掩驕傲，她表示兒子學習能力強，去年短暫返台上中文課，短短幾天便能獨自在春水堂用中文點餐，從「珍珠奶茶、少冰」到「蘿蔔糕」都難不倒，甚至還能用中文與她進行簡單對話，讓她對未來返台就學更有信心。