即便是冬天，不少民眾還是會天天洗頭，但每天洗沒多久還是覺得頭皮發癢、出油，甚至出現異味，讓人相當困擾。對此，趙昭明皮膚科診所院長趙昭明醫師接受《NOWNEWS》訪問時提到，冬天頭皮皮脂分泌減少，若洗髮精太過強調「深度清潔」可能也會造成乾癢更明顯的原因之一，醫師表示，洗髮精也需要換季，挑選上避免追求強調清潔力或香味濃烈的洗髮精，且過多的界面活性劑、防腐劑也都可能增加頭皮刺激與過敏風險。
趙昭明醫師表示，多數人在冬天皮脂分泌減少，天天洗頭容易造成頭皮乾癢，以醫師自己的門診實際觀察，冬天頭皮發癢前來就診的人數增加了3成。但許多人一感覺頭皮癢，就直覺加強清潔，甚至改用標榜「深層清潔」的洗髮精，但這類產品往往清潔力較強，容易把頭皮油脂洗得過乾，破壞原本的油水平衡，導致頭皮更乾燥、更敏感，形成「越洗越癢、越洗越油」的惡性循環。
在洗頭頻率上，醫師建議，冬天其實不需要天天洗頭，約2天洗一次即可；即使是油性頭皮，冬天也不一定非得每天洗，除非工作環境悶熱、需長時間戴安全帽，或頭皮特別容易髒，才會建議天天洗。
洗髮精該如何選擇？冬天不要追求「深層清潔」
至於洗髮精該如何選擇？趙昭明醫師指出，其實不需要頻繁更換洗髮精，頂多準備「夏天一款、冬天一款」即可。以冬天來說，不要追求「深層清潔」，因冬天皮脂分泌較少，若不是特別容易出油，一般溫和型洗髮精就足夠，標榜「深層清潔、清潔力很強」的洗髮精，往往添加較多化學成分，容易把油脂洗得過乾，反而讓頭皮變得乾癢、敏感。
成分越單純越好、避免香味太重的洗髮精
洗髮精一定會含有界面活性劑，否則油脂洗不掉，也會有防腐劑，避免產品變質，這些成分都無法完全避免，在挑選上建議成分越單純越好，避免挑選：界面活性劑種類太多、防腐劑種類太多、配方過於複雜的成分，減少頭皮刺激與過敏風險。此外，香料、香精也是常見刺激來源，對於敏感性頭皮或容易發癢的人來說，香味越重，頭皮不適的風險越高。
醫師提醒，民眾如果觀察頭皮會出油、有味道，主要與皮脂分泌、角質代謝及是頭皮是否發炎有關。當頭皮因脂漏性皮膚炎、乾癬或其他發炎問題出現紅、癢、刺痛時，即使天天洗頭，也可能因搔抓產生微小傷口與滲出分泌物，進而讓異味更明顯，建議需要前往皮膚科就診。
資料來源：趙昭明皮膚科診所
