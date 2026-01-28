我是廣告 請繼續往下閱讀

航運族群今（28）日重新上攻，受惠於澳大利亞及巴西鐵礦石船運需求良好，BDI、BCI指數分別大漲12.3%及22.4%，帶動新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）亮燈漲停。波羅的海乾散貨運指數（BDI）27日大漲12.3%或219點，報1999點，改寫去年12月19日來新高，已連續第3個交易日上漲。其中，海岬型船（BCI）暴漲22.42%、5395美元，收3215點，日租金衝上29156美元；巴拿馬型船上漲0.81%，至1625點，日租14621美元；超輕便型漲0.39%，收1039點，日租13138美元；輕便型漲0.5%，收604點，日租10897美元。目前海岬型船成本價約在1.7萬美元上下，日租水準較成本價高出71.51%；巴拿馬型船成本價約在1.1萬美元，日租價高出24.77%；超輕便型成本約1萬美元，日租高出31.38%；輕便型成本約9000美元，日租高出21.08%。日租全面高於成本線，獲利空間顯著。業界指出，西非幾內亞鋁土礦出貨放量，加上鐵礦石訂單湧現，租家積極搶船，使大型船舶運價快速拉升，不僅現貨市場走強，一年期約日租金水準亦優於去年，顯示市場對短期需求展望轉趨正面。另外，美元走弱推升金屬與大宗商品價格、各國提高礦產與煤炭庫存，加上冬季用電與穀物運輸需求，皆成為支撐運價的重要因素。針對航運後市表現，中航指出，散裝市況呈中性偏樂觀，海岬型船表現可望優於中小型船，並看好西非西芒杜礦場後續帶來的長水路運輸需求，看好運價可望站穩2025年水準之上；新興則受惠OPEC增產，對今年第一季油輪營運持穩建看法，並已處分一艘超大型油輪，業外收益可期；慧洋-KY延續汰舊換新策略，先前出售老舊船舶已貢獻可觀獲利，預計有8艘輕便型節能船舶投入營運，為下一輪市場循環提前布局。也因此，帶動散裝族群今日走強，新興、裕民、中航亮燈漲停，台航上漲逾5%，慧洋-KY上漲逾4%，四維航、志信、中櫃上漲逾3%。