▲慈濟基金會進駐光隆家商校園，打造首座由校園空間轉型設立的日間照顧機構「慈濟光隆日間照顧中心」。（圖／基隆市府）

位在基隆的「光隆家商」創校123年，受到少子化衝擊，每年招生不如預期，已於113學年度正式停招，校方與董事會決定將校內聖哲樓活化改建，攜手慈濟基金會投入長照服務，共同設立「慈濟光隆日間照顧中心」，讓校園空間被重新使用，並在本（1）月8日正式揭牌，成為基隆首座由校園空間轉型設立的日照機構，延續百年教育精神，回應高齡化社會長期照顧需求。受到少子化衝擊，光隆家商自106年起學生人數逐年下滑，從鼎盛時期有3000多名學生，到113學年度僅剩207名學生，校方便採取停招不停辦策略，確保在校生順利畢業，並將考慮將閒置校舍轉化改建。經董事會決議後，慈濟基金會進駐光隆家商校園，打造首座由校園空間轉型設立的日間照顧機構「慈濟光隆日間照顧中心」，跨域投入長期照顧服務，為基隆長照量能注入新動力。基隆市長謝國樑與副市長邱佩琳日前共同出席揭牌典禮，肯定慈濟與光隆家商承襲百年教育精神，「這不僅是空間活化，更是城市回應高齡化的重要一步」；慈濟基金會表示，慈濟光隆日照中心已完成設立申請，目前可以為48位長者服務，服務時間為週一至週五上午8:00至下午17:00。