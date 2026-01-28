我是廣告 請繼續往下閱讀

精神科醫師李光輝因涉嫌多次在法庭公開審理時，誹謗前高院庭長王炳梁操弄司法及涉及命案，遭檢方依3個誹謗罪起訴，怎料，台北地院日前開庭確認李光輝已於2026年1月5日死亡，依法判決公訴不受理，而事實上，李光輝生前官司纏身，除誹謗案外，另涉及非法施打NK細胞療法、指使他人假冒護理師詐財，遭判1年半定讞，後續也依法不再執行發監程序。判決指出，被告李光輝因涉嫌妨害名譽案件，經台北地檢署檢察官提起公訴。然而，經法院查證，被告已於2026年1月5日死亡，並有戶役政資訊網站查詢之全戶戶籍資料在卷可稽。依照法律規定，本案不經言詞辯論，逕為不受理之判決。回顧事件，根據起訴書指出，李光輝因與王炳梁之姪子王伯綸發生多起訴訟糾紛，進而對曾任高院庭長之王炳梁心生不滿。李光輝明知其言論缺乏事實根據，竟基於損害他人名譽之誹謗犯意，意圖將不實指控散布於眾，先後於三次法庭公開審理時發表誹謗言論。2023年11月9日上午，李光輝在台灣高等法院第12法庭審理案件期間表示：「在場代表天明製藥的陳冠維律師，他的老師叫王炳梁，是王伯綸的叔叔，王炳梁法官就是在翁茂鍾案的時候，判決聯合銀行協理讓他去跳樓自殺，造成我們司法院20幾個法官提前退休」。李光輝當時還聲稱：「200個法官因為沒有收過3件衣服以上的賄賂，所以繼續留在司法院，但是我個人絕對相信王炳梁律師，就前法官會利用這些仍然在位的法官，他的把柄在王炳梁的手上，然後去控制跟主導跟光輝公司相關，還有李光輝醫師被告發生的各項法律，說換公訴檢察官、換法官，這個已經發生3次了，所以希望這個事情，我們要維持司法的乾淨，相關的很奇怪的被起訴，或是浪費司法資源，我都認為和王炳梁法官的事情有關」。隔日下午，李光輝在桃園地方法院第5法庭公開審理時，再度提及王炳梁曾任該院庭長之背景，並重複關於銀行協理自殺及王炳梁被拔除勳章等負面描述。最後於2024年8月15日下午，李光輝在智慧財產及商業法院法庭內當庭表示：「前法官王炳梁利用他有其他檢察官、法官的把柄，讓我的案子不起訴」。檢方起訴指出，李光輝在上述三場法庭公開活動中，反覆傳遞王炳梁審案致人自殺及利用權勢非法干預審判等不實內容，其行為已具體且嚴重地毀損了王炳梁的人格聲譽與社會評價。事實上，李光輝生前涉及多起法律訴訟。他曾違法租借大學實驗室，在未經核准的情況下對癌末病患施行NK細胞療法，並指使他人假冒護理師詐取150萬元治療費， 2025年12月被台灣高等法院判處有期徒刑1年6個月確定，然而，由於李光輝已於判決確定後死亡，後續依法不再執行發監程序。