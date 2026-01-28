我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉男一下稱自己是住戶一下又稱找朋友，說詞反覆引發員警質疑。（圖／翻攝畫面）

位於新北市板橋區龍泉街的一處大樓昨（27日）傳出有一名陌生男子闖進地下室停車場內，社區總幹事宋姓男子察覺葉男並非住戶，上前詢問後緊急報警。警方獲報到場後，發現葉男說詞反覆，一下稱自己是住戶一下又改口稱找朋友，另於其口袋內發現一把預藏的水果刀，全案被依侵入住宅及恐嚇罪嫌移送偵辦。據了解，社區總幹事宋姓男子昨（27日）上午9時許發現一名33歲的葉姓男子，趁著住戶開啟地下停車場閘門時溜進去。宋男透過監視器查看後，驚覺葉男並非社區住戶，故上前進行詢問。過程中，葉男支支吾吾，講不清自己的目的為何。宋男機警之下立刻報警處理，轄區海山分局心海所員警獲報後緊急到場，於葉男的口袋中發現一把預藏好的水果刀，而葉男被捕後，第一時間向警方供稱自己是社區住戶，被拆穿後又改口表示來找朋友，卻連朋友的名字及樓層都報不出，被依侵入住宅及恐嚇罪現行犯逮捕，警詢後移送新北地檢署偵辦。對此，社區也在電梯內貼出公告，表示停車場內發生陌生人是持刀闖入事件，停車場鐵捲門將24小時關閉以避免類似事件發生，並要住戶提高警覺留意陌生人事物。