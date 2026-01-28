我是廣告 請繼續往下閱讀

日本名校早稻田大學日前宣布，撤銷多名研究所學生與錄取者的資格，理由是他們提交的TOEIC英文成績涉及作弊。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這件事情之所以引發關注，除了因為學校有名外，更反映出了一個來越明顯、讓日本社會感到不安的問題，那就是中國共產黨一黨獨裁體制所輸出的不守法文化。矢板明夫在臉書上提到，事件的起點，是警方破獲有組織的TOEIC作弊行為。據日本媒體報導，有中國籍留學生充當代考槍手，利用隱蔽裝置在考場內外傳遞答案，近2年內多達803人的成績因此被判定無效，其中不少人正是憑這些成績申請到日本的研究所。矢板明夫表示，對日本人來說，感到震驚的不只是「有人作弊」，而是「作弊被做成了集體、有計畫性、像生意一樣的行為」。他坦言，「在日本，考試作弊當然也存在，但多半是個人越界的行為，一旦被抓，會被視為可恥的事。」並指出，公平競爭、遵守規則，畢竟是大多數人內心默認的底線。不過這次事件卻顯示，有一群人並不把「破壞公平競爭」當成嚴重的事。矢板明夫指出，問題的根源，與中國共產黨長期塑造的社會環境有關。「在那樣的一黨獨裁體制下，法律常被權力與金錢扭曲，規則被視為『可以繞過的障礙』。久而久之，『只要成功就好，可以不擇手段』的想法，便成了一部分人的行事邏輯。」矢板明夫強調，當這種行為模式被帶到日本，就不可避免地要與日本社會發生衝突。日本的考試制度之所以能運作，是因為多數人願意守規矩，而大規模、有組織的不守法行為，會使大眾對制度出現信任危機。最後，矢板明夫指出，如果不正視現今的中國體制所輸出的不守法文化，那麼今天是TOEIC，明天還會有別的考試，今後還會有更多破壞規則的問題出現。早稻田大學選擇撤銷學籍，要傳達的訊息就是「日本不能接受用作弊換取機會」、「要對破壞公平的行為說不」。