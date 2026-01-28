我是廣告 請繼續往下閱讀

▲空軍第四聯隊F-16V戰機升空。（圖／記者呂炯昌攝）

▲F-16V上尉女飛官陳怡慈進行起飛前作業。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.28）

▲F-16V上尉女飛官陳怡慈。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.28）

▲F-16V上尉女飛官陳怡慈。（圖／讀者提供）

兩岸關係緊張，共機與共艦持續擾台，空軍戰機頻繁升空攔截共機。國防部27至29日連續3天舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今（28）日繼續邀請媒體參訪空軍嘉義基地第四聯隊，透過官兵實施F-16V潛力裝掛，展現空軍精實訓練與捍衛領空決心。不過，綁著馬尾的第四聯隊陳怡慈上尉現身執行飛行前機務檢查時，清秀卻帶有專業的外貌瞬間吸引媒體目光，攝影鏡頭爭相拍攝，成為媒體邀訪活動彩蛋。空軍連續2日邀請媒體採訪嘉義基地第四聯隊，昨日演練科目為6分鐘緊急起飛，今日科目為「潛力裝掛」，係指各專業人員應於指定時限內，完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送之作業；依戰備需求，區分為「完成」及「恢復」戰備，本次F-16型機裝載構型為「恢復」防空外型，包括左右翼尖各掛載一枚AIM-120先進中程空對空飛彈、翼下掛載AIM-9M響尾蛇短程飛彈、副油箱，同時機砲砲彈滿載。空軍第23作戰隊上校飛行官施順德受訪表示，F-16飛行員面對警戒任務時，會因戒備等級不同，必須在6分鐘或15分鐘內緊急起飛，透過昨日的緊急起飛訓練，讓國人知道空軍平時實戰化訓練結果，同時也請國人放心，春節期間空防沒有休假，空軍有信心跟能力可以守護這片天空。掛載操演結束後，執行操演科目F-16V戰機依序滑出機庫，並滑行至跑道升空。值得一提的是，綁著馬尾的上尉女飛官陳怡慈現身引起媒體關注、爭相拍攝。她駕駛機號6684的F-16V戰機，登機前仔細完成各項起飛前檢查程序，戴上飛行頭盔、扣緊裝備時動作迅速俐落，展現出巾幗不讓鬚眉氣勢。嘉義基地第四聯隊為空軍F-16V飛官搖籃，2019年4月，時任總統蔡英文視導嘉義基地，空軍第2位F-16女性飛官周琬淳中尉也在媒體前首度亮相。另外，空軍第4聯隊黃若宜上尉及鄧詠薰中尉等2位女飛官，2024年也曾參加國軍「莒光園地」節目，藉由分享投身空軍的熱血初衷，使官兵了解要成為一位合格飛行員所必須面對的試煉與考驗。