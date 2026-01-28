我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣餐飲品牌「鼎泰豐」在中國華北爆出經營權之爭，不只股東互告，還被爆出前董事長韓家宸掌權期間，有4.8億元黑帳去向不明，現任董座林禮宏已具狀控告韓家宸侵佔、背信等罪。據鏡週刊報導，負責中國華北鼎泰豐分店營運的恒泰豐餐飲公司，2024年爆出股東內鬨，驚傳14家分店一夕之間全數關閉，母公司北京巨人召開臨時股東會，解任韓家宸董事長職務，改由林禮宏接掌。而原址卻由韓家宸另起爐灶，山寨開設「劉家宴」，接收鼎泰豐原有裝潢、設備，連菜單都與鼎泰豐高度相似。林禮宏查帳後發現，2013年至2022年韓家宸掌管公司期間，約有新台幣4億6,500萬元的資金流向韓家宸投資設立的哲漢與壓馬路等關聯公司，名義上是支付台幹薪資，但實際支付金額與撥款數額嚴重不符。母公司清查後發現，正常支出僅1.65億元至1.8億元，至少有1.8億元差額去向不明。而在韓家宸被解任、喪失代表權後，仍在2024年指示匯出人民幣500萬元至北京市通商律師事務所，至今沒有交代金流。此外，2024年董事會簡報顯示，公司在11家銀行帳戶共有約人民幣6,500萬元（約新台幣2.8億元），其中最大筆的人民幣5000萬元存於天津富邦華一銀行，該筆資金原訂作為「華北地區門市結束營運後的勞務補償金」，但在韓家宸遭解任、拒絕交接後，登入權限遭更改，至今下落不明，且資金流向需向銀行端調閱，又涉及中國境內企業帳務，調查難度提高，北檢正透過富邦金控提供的合作管道，重建帳務軌跡。林禮宏日前已正式具狀控告韓家宸侵占、背信等罪；韓家宸則否認所有指控，反控林禮宏與大股東孫鐵漢誹謗，2人已遭北檢依加重誹謗罪起訴。