一名25歲的溫姓男子25日晚間從台北市文山區搭乘多元計程車準備返回新北市板橋區住處，過程中踢門、踹椅背行為引發46歲林姓司機不滿，行駛至台64線時當場將溫男丟包在路上，而後溫男不明原因倒臥道路，遭到4車當場輾斃。檢警調查林男的行車記錄器，發現事發當時僅有敲打聲以及林男要求溫男下車的聲音，整整12分鐘溫男不發一語，全案已改列為「重大刑案」偵辦。據《鏡報》報導，林男的行車記錄器中除了錄到疑似敲打車門、椅背的聲音及林男要求溫男下車的聲音外，另還錄下了，顯見溫男及林男均有下車。而過程中相隔了數秒鐘，是否足以讓溫男被「拖下車」還有待檢警進一步調查釐清。至於林男則向警方供稱，當時溫男是自行要求下車，同時自己也下車查看溫男狀況，發現其躺在車道上後便將車輛駛離，不久後因心生愧疚才報案，其供詞與警方掌握之資訊有落差。警方深入追查溫男搭上多元計程車前的活動，發現其上車地點並非飲酒處，反倒先將友人送回家後才自行叫車準備返回住處，且監視器並未看出溫男有喝醉的狀況。檢警昨（27日）上午會同法醫解剖溫男遺體，並採集血液檢驗是否有酒精、藥物反應，解剖結束後已將遺體發還家屬。而涉案的林姓司機以及不慎將溫男輾過的39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男以及45歲魏男則被依過失致死罪嫌送辦。