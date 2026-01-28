我是廣告 請繼續往下閱讀

美國的林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）26日已抵達中東，同時，美國宣布將在中東舉行多日的軍事演習，林肯號罕見駐紮在美國海軍中央司令部，也將參與演訓。美國總統川普又爆料，還有另一支「美麗的艦隊」正開往伊朗。根據以色列時報報導，川普在愛荷華演說時公開表示，「現在有另一支美麗的艦隊正漂漂亮亮地駛向伊朗」，希望能達成協議。目前尚不清楚川普指的是周一抵達中東的「亞伯拉罕·林肯號」航空母艦及其隨行軍艦，還是另一個航空母艦打擊群。中央司令部26日透過社群平台X證實，「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦及數艘飛彈驅逐艦，已進入中央司令部管轄的中東地區，目前部署在中東，以促進區域安全與穩定。CNN則提到，除了原在南海的「林肯號」之外，跟著林肯號一同前往中東的還有神盾驅逐艦「史普魯恩斯號」（DDG 111）、「麥可墨菲號」（DDG 112）與「小彼得森號」（DDG 121）。伊朗外交部則警告，將對任何侵略行動展開全面回應，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）強調伊朗對自身能力充滿信心，談到林肯號，他認為，這類戰艦不會影響伊朗保衛伊朗民族的決心與嚴肅態度。