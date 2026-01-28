我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市文山區景美夜市去（2025）年9月爆發遭到多名年輕男子以「不給錢就換人做」等言語恐嚇攤商，並索取保護費一事，引發社會譁然。全案經警方追查、店家提告後，台北地檢署近日偵結，認定18歲黃姓男子、20歲徐姓男子及20歲馮姓男子涉犯妨害秩序、恐嚇取財未遂罪嫌，依法提起公訴，並建請法院合併執行有期徒刑1年以上；另1名李姓共犯因未到案遭發布通緝，涉案未成年的陳姓少年則移送少年法院處理。據檢警調查後發現，黃男因得知景美夜市部分攤位土地產權長期未釐清，誤以為攤商無須支付租金即可營業，遂萌生從中牟利念頭。去年9月3日，黃男與李姓友人前往夜市某海產店，放話要求「把店接回來做」或「每個月看要給多少」，遭店家拒絕後仍持續施壓。9月6日，黃男再夥同徐姓、馮姓男子及陳姓少年，分頭前往麵店、牛排店、海產店及麻油雞店等5家攤商，出言威脅攤商「沒有產權或地契」、「不給錢就換人來做」，意圖強索保護費。事件曝光後，引發夜市攤商不滿與網友關注，部分店家更在網路發聲號召聲援，警方隨即介入調查，調閱監視器畫面鎖定涉案人身分，並於同年9月22日發動搜索拘提行動，將黃男等人查緝到案。原本因佔地經營而態度保守的攤商，在警方勸說及輿論壓力下，最終共有5家店家正式提出恐嚇告訴。台北地檢署偵查後認為，黃男、徐男與馮男等人，以恐嚇、脅迫方式在公眾得出入且人潮聚集的夜市場所，向攤商索取保護費，行為已造成社會不安，影響治安與司法公信力，依法依妨害秩序、恐嚇取財未遂罪提起公訴，並建請法院科以較嚴厲刑責。至於未到案的李姓男子，已發布通緝；涉案未成年的陳姓少年，則依少年事件處理程序另案處理。