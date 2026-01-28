我是廣告 請繼續往下閱讀

松江南京人潮匯聚 商務通勤需求強勁

▲2025年捷運中和新蘆線站點旅運量與周邊房市價量。（圖／永慶房產集團提供）

景安站交易冠全線 5字頭房價吸首購

▲永慶統計中和新蘆線沿站房市表現，其中景安站2025年交易量高達244戶居冠。（圖／永慶房產集團提供）

北市門檻低 中山國小站首購熱門選

根據統計，台北捷運中和新蘆線（橘線）去（2025）年進出站人數超過 2600 萬人次，穩坐捷運橘線旅運量排名 冠軍。永慶房產集團發布最新中和新蘆線房價 2026 分析報告，發現人潮雖多卻非買氣保證，全線房市交易最熱絡的站點由新北市「景安站」奪下，憑藉雙捷運交會優勢與平均單價僅「5 字頭」的親民行情，成為購屋族最青睞的高 CP 值熱區 。根據統計，一 。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，該站與松山新店線交會，周邊金融機構與商辦林立，強大的商務通勤需求支撐了龐大人流，。緊追在後的忠孝新生站與板南線交會，旅運量也突破 2500 萬人次，平均單價站上百萬大關，是沿線房價最高的站點之一 。相較於北市核心的高房價，新北市的景安站房價 顯得相當親民。陳金萍指出，景。反觀旅運量第三名的頂溪站，雖位於永和核心，但因周邊住宅釋出稀缺，全年交易僅 39 戶，呈現「人多房少」的特殊現象 。對於想在此線北市路段置產的民眾，元，是北市少數能輕鬆入手的捷運宅，去年交易量達 187 戶，熱度僅次於景安站 。陳金萍補充，若預算更有限，，隨塭仔圳重劃區發展，未來增值潛力可期 。