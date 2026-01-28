我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伍諒連發3篇限時動態否認自己有不妥及違法行為。（圖／伍諒IG@lennywumusic）

▲伍諒的爸爸是59歲金曲歌王伍思凱。（圖／資料照）

金曲歌王伍思凱的獨子伍諒（舊名為伍靖）今（28）日遭爆私下男女關係混亂，還會吸食大麻，並與多名女子都發生過性關係。對此，伍思凱稍早否認，他在IG限時動態以黑底白字的方式發文，回應爆料內容：「哈囉，太瞎了吧」。隨後伍諒又附上他與記者的對話紀錄，他強調自己沒有「餵毒騙砲」的惡劣行為，對方若拿不出證據他會提告。據《鏡週刊》報導，一名A小姐拿出閨密與伍諒在交友軟體認識的對話紀錄，內容相當露骨，除了伍諒提到自己會吸食大麻外，還有他與其他女生發生關係的過程，伍諒還曾跟A小姐的閨密索要清涼照，更分享自己的不雅影片，尺度全開。對此，伍諒今日中午否認爆料內容，直呼：「太瞎了吧」，他更曝光記者傳訊息向他求證的對話紀錄，伍諒當時就回應對方，「這是很嚴重的指控喔，而且我又不是公眾人物為什麼要跟你們投訴」。伍諒也強調，「我從不騙砲、也不餵毒，其他你可以自己去查證喔，沒有證據的話我會提告的」、「少在那邊弄人，要弄自己承擔後果，笑死人」，可見他對與自己牽連進如此嚴重的醜聞感到相當不滿。據悉，伍諒現年31歲，遺傳了父親的音樂細胞，曾赴美國波士頓柏克利音樂學院就讀，沒想到2018年2月時，卻傳出疑似不堪壓力，身心出狀況，導致他在當地大街上情緒失控，公然亮出手上的刀械被警方逮捕。事發後，伍思凱友人透露，伍靖本性善良，與家人相處都正常，唯在台灣時患有憂鬱、躁鬱症，一直有在接受藥物治療，每到寒暑假也會返台看醫生，但疾病有時會伴隨恐慌、疑心等症狀；亮刀是他懷疑自己遭到霸凌，出於防衛本能所發生的反射行為。伍靖後來向法院出示診斷證明獲判無罪，沒有留下前科。