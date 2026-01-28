我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗男把贓車騎到沒油還報警求助，下場就是被警方識破抓走。（圖／翻攝畫面）

苗栗卓蘭日前發生一起荒謬竊案！27日凌晨4時許，一名27歲陳姓男子把機車騎到沒油，無計可施下只好報警求援，員警到場後，好心幫他查詢附近加油站營業時間，接著更意外查出，這部機車竟是一輛「失竊重機」，當場不動聲色聯手同仁將陳男逮捕，陳男隨後坦承機車是在苗栗市區竊得，警方更在置物箱內搜出其他失竊車牌與手機，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。據了解，27日凌晨4時，一名27歲陳姓男子打給警方自稱，自己騎乘機車準備從中壢前往台中豐原工作，不料途中行經苗栗卓蘭路段時，機車因油料耗盡熄火，陳男在荒郊野外求助無門，才會打電話向警方求援。警方獲報到場後，告知陳男附近加油站最快要到早上7時才會開門營業，在雙方協調處置的過程中，一名員警發現陳男行為有異，機警地利用掌上型電腦查詢該車車牌，意外發這部機車為通報失竊的贓車。為了不打草驚蛇，員警隨即示意身旁的女性同仁查看電腦確認，兩人交換眼神後迅速採取行動，當場將這名「自投羅網」的陳姓男子依現行犯逮捕，並帶回派出所依法偵辦。偵訊過程中，陳男眼見東窗事發，坦承該輛機車，確實是他在苗栗市區一家電子遊藝場旁竊取而來，警方隨即對贓車進行搜索，結果在置物箱內又搜出一面失竊的機車車牌以及一支行動電話，經查證後確認全數皆為遭竊贓物，更查出這名陳嫌，具有強盜和竊盜前科。陳男這番因缺油報警卻意外自揭犯行的離譜行徑，讓警方當場查獲多起竊案證物，全案偵訊後已依竊盜罪嫌將其移送苗栗地檢署進一步偵辦。