花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖去（2025）年 9 月 23 日潰堤釀成重大災害，造成 19 人死亡、5 人失蹤。檢調近日聲押並裁定羈押禁見光復鄉長林清水，引發地方與政界強烈反彈。國民黨花蓮縣議會黨團認為，災害成因並非基層失職，而是中央長年怠忽防災整備，28 日北上台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季及經濟部長龔明鑫，涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死罪，要求司法釐清真正責任歸屬。陪同告發的立委陳玉珍指出，政府至今未對制度缺失進行檢討，卻先以司法手段收押基層鄉長，質疑是「找替罪羔羊」，甚至藉此對付花蓮縣長徐榛蔚。立委翁曉玲也直言，重大災害責任不可能只落在地方，中央單位至今未被調查，反而基層首長先被羈押，對災民與家屬而言極不公平。花蓮縣議員吳建志則從法規面點出，依災害防救法，防救災權責屬中央主導、地方配合。他指出，馬太鞍溪屬中央管河川，中央政府長達 9 年未見主動疏濬紀錄，自己早在去年 8 月即多次提醒堰塞湖風險，卻始終未獲處理。吳建志進一步指出，依土石崩塌及水災疏散避難作業要點，須由中央七部會輔導地方完成疏散與收容計畫，但中央遲至 114 年 10 月 18 日才完成相關規畫，災前根本不存在針對 8600 人的疏散方案。災害前夕，撤離人數更在短時間內從 690 人暴增至 8600 人，中央評估反覆，地方政府難以應變。他也質疑，農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失至少 30 分鐘黃金避難時間，加上行政院與相關部會多次對外宣稱「無立即危險」、「月底才會溢流」，嚴重影響地方政府與民眾對風險的判斷。國民黨團強調，此次告發並非政治操作，而是要求司法正視中央防災失靈的制度責任，給罹難者家屬一個交代。