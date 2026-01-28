我是廣告 請繼續往下閱讀

美國徒手攀岩傳奇人物艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101，完成壯舉，台北101董事長賈永婕也因大力促成此次活動，被外界拱選為台北市長人選，挑戰台北市長蔣萬安。不過台北市議會議長、國民黨台北市黨部主委戴錫欽認為可能性不高，反而是民進黨若派行政院副院長鄭麗君參選，可能會是蔣萬安勁敵。戴錫欽指出，蔣萬安的連任選戰是今年大選最值得關注的指標，不僅關乎北市政績，也可能影響其他縣市選情。他強調，蔣在任3年來的政策包括大巨蛋啟用、捷運六線開通及營養午餐免費，整體滿意度高於不滿意度，民眾普遍支持其施政表現。他認為，蔣萬安能否將政績轉化為選票是連任關鍵。北市議員第2屆常因失去新人紅利而面臨挑戰，顯示選民對新人機會的偏好，政績感受對選民投票意向的影響不可忽視。戴錫欽提醒，蔣需持續提升市政可見度，才能在選戰中維持優勢。對於民進黨候選人可能人選，戴錫欽分析，若民進黨想守成，行政院長卓榮泰可能出馬，但僅能維持基本盤；若黨方尋求擴張，首次參選的鄭麗君更具威脅性。他指出，鄭麗君形象佳，政治口水少，仇恨值低，對蔣萬安形成挑戰，可爭取中間選民與基本盤之外的選票。戴錫欽進一步表示，鄭麗君在選民眼中具有真實、幽默及吸引年輕人的特質，比卓榮泰更能應對蔣萬安的外溢效應。他預估鄭麗君有機會拿下北市40%至45%選票，蔣萬安需努力爭取過半支持，而這將減弱其對其他縣市的拉抬效果，對國民黨整體選情造成影響。他強調，若鄭麗君參選，雙方應聚焦公共政策與市政願景的比較，提升選舉價值與討論深度，對市民而言將是一場豐富且有意義的選舉。戴錫欽認為，藍營需嚴陣以待，但只要政策、政績展現清楚，蔣萬安仍具連任優勢。