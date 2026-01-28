我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LINE TV 10大人氣熱播榜。（圖／LINE TV提供）

描繪豐臣秀吉與弟弟秀長出身貧困農村，攜手翻轉命運、 登頂天下的傳奇歷程，首播大受好評。



該劇卡司集結了池松壯亮、宮崎葵、小栗旬、吉岡里帆、濱邊美波、 白石聖等超華麗陣容， 與仲野太賀相識超過10年的摯友菅田將暉也驚喜宣布參演， 並感性表示：「能陪他一起登上這座名為『大河劇主演』的高峰， 實在萬分榮幸。」《豐臣兄弟！》由 LINE TV 每週日晚間 8 點上架更新。



另外，戶田惠梨香產後回歸演出的燒腦日劇《REBOOT》首集就攻佔社群話題，她與主演鈴木亮平繼電影《 預告犯》後睽違11年再度合作，飾演幫助男主角「Reboot（ 重啟）」的神祕會計師， 細膩的演技讓鈴木亮平直呼真實到令人害怕，鈴木亮平還忍不住說： 「她眼睛大到好像隨時快掉出來！」《REBOOT》LINE TV每週一上架更新。





