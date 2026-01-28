宜蘭三星鄉知名的「張美阿嬤農場」竟然有兩間！親子動物樂園「星夢森林劇場」昨（27）日發出公告指出，2023年發生的園內動物集體中毒案件，竟是遭同業惡意投毒所致。根據宜蘭地方檢察署起訴書內容，涉案者竟是「張美阿嬤農場」的小兒子王男。消息曝光後引爆全台譁然，也讓張美阿嬤農場「鬧雙胞」的往事再度被重提。
宜蘭冬山鄉「星夢森林劇場」昨（27）日公開「星夢動物受害案」最新法律進度，指出園區於2023年夏天遭人投毒，當下隨即報警並委任律師處理，近期案件終於進入法院審理階段。
根據起訴書內容顯示，指揮投毒的王姓農場負責人，竟是三星鄉知名的「張美阿嬤農場」負責人的小兒子。事件隨即引發全台譁然，也讓「張美阿嬤農場」分家且鬧雙胞之事件再度成為輿論焦點。
張美阿嬤農場鬧雙胞！工作人員路邊狂搶遊客
事實上，從2025年開始，有不少遊客慕名前往張美阿嬤農場，卻在現場遇上有工作人員於路邊攬客的情況，發現竟然有兩間張美阿嬤農場。一邊路牌寫著「原張美阿嬤農場動物搬新家」，另一邊卻標示「動物沒有搬家」，讓不少遊客當場一頭霧水，誤以為農場已經搬遷。
目前在臉書上也可搜尋到兩個名為「張美阿嬤農場」的粉專，其中一個為擁有57萬粉絲的「張美阿嬤農場」，地址標示在宜蘭縣三星鄉萬富七路，為小兒子分家後另行開設。不過，該粉專今（28）日也發布聲明，強調「投毒事件與樹懶餐廳無關」，並表示將保留法律追訴權。
第二個粉專則是「張美阿嬤農場」（月森甯手作工坊），位於三星鄉行健溪一路二段161號的原址，由阿嬤與兩位女兒經營，在 Google Maps 上累積超過9.7萬則評論，仍維持4.9顆星的高評價。該粉專今（28）日也再度發出聲明指出：「本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。 懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為，與張美阿嬤農場－月森甯手作工坊產生不當連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利。」
而張美阿嬤本人，也在今年初透過鏡頭親口宣布：「張美阿嬤這個品牌，兩邊都可以用。」
張美阿嬤小兒子空拍機投毒！同業農場動物身亡
宜蘭縣「空拍機投毒」時隔兩年震驚台灣社會！三星鄉一名王姓農場負責人，疑因不滿員工離職跳槽，竟三度操縱無人機，將摻有劇毒農藥的飼料投放至對方園區，導致侏儒山羊、梅花鹿及羊駝食用後中毒死亡。進一步追查發現，王男正是「張美阿嬤農場」負責人的小兒子。宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴，並向法院建請從重量刑。
根據起訴書內容指出，王男為三星鄉一處農場負責人，因不滿徐姓男員工離職另謀發展，雙方形成競爭關係，遂於2023年5、6月間，指示不知情的江姓員工，將苜蓿粒浸泡於農藥「托福松」與水的混合液中，再混入砂子曝曬，並裝入飲料空罐內。
王男隨後於同年6月12日、24日及25日凌晨4時許，趁四下無人時駕車前往安農溪旁堤防道路，操控空拍機飛至徐男任職的農場，透過上下搖晃機身，使裝有毒苜蓿粒的容器傾倒，將毒餌灑落園區內，導致動物陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫等中毒症狀，並接連暴斃。死亡動物送往台灣大學進行解剖，皆驗出「托福松」成分。
起初王男否認犯行，辯稱其無人機並無投擲功能，飛行目的僅為觀察競爭對手園區建設作為參考，並稱毒餌是用於防治自家農場鼠害，直到警方出示監視器畫面、手機對話紀錄及鑑定報告後，王男才坦承犯行。
資料來源：星夢森林劇場、張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）
