買不起乾脆用等的？ 雙北繼承增幅冠六都

▲2025年全台房產繼承過戶與贈與移轉統計。數據顯示台北市繼承年增幅 6.6% 居六都之冠，顯示高房價下「等房族」現象加劇，全台繼承量更創下歷史新高。（圖／住商機構提供）

送房不如留房？ 小心房地合一稅吃掉獲利

資產傳承兩難 專家：提早規劃避紛爭

2025年房市買氣雖冷，但「不勞而獲」的移轉卻爆量。住商機構統計顯示，，其中繼承量更創歷史新高 。面對高房價，年輕人被迫成為等房族，直接接收長輩資產 。專家指出，考量雙北房價走勢 2026 居高不下及稅務優勢，內政部數據顯示，。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，這股「等房」風潮在雙北市尤為明顯，其中主因在於雙北房價極高，普通受薪階級難以負擔，觀察 雙北房價走勢 2026 亦無明顯回檔跡象，導致許多無力購屋的子女轉而依賴房產繼承過戶 ；另一方面，手握高價資產的長輩，考量到，因此更傾向將房產留到身後再移轉 。除了被動繼承，長輩主動贈與也是傳承方式之一。雖然 2025 贈與稅免稅額 及級距金額均已調高，增加了節稅空間，但去年贈與移轉量卻微幅下滑至5.2萬棟 。賴志昶解釋，這是因為房地合一稅2.0上路後，。許多精打細算的家長在評估 房地合一稅繼承 與贈與的稅務差異後，發現，導致部分贈與需求轉向繼承，面對全台湧現的13萬棟繼承與贈與潮，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，等房族 雖然看似輕鬆，但資產傳承涉及複雜的稅務與家庭情感 。