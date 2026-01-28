2025年房市買氣雖冷，但「不勞而獲」的移轉卻爆量。住商機構統計顯示，去年全台房產繼承過戶與贈與合計突破 13 萬棟，其中繼承量更創歷史新高 。面對高房價，年輕人被迫成為等房族，直接接收長輩資產 。專家指出，考量雙北房價走勢 2026 居高不下及稅務優勢，「繼承」已取代購買，成為最熱門的擁房捷徑 。
買不起乾脆用等的？ 雙北繼承增幅冠六都
內政部數據顯示，2025年全台繼承移轉棟數達7萬8324棟，年增3.1% 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，這股「等房」風潮在雙北市尤為明顯，其中台北市繼承移轉年增幅達6.6%，位居六都之冠 。
主因在於雙北房價極高，普通受薪階級難以負擔，觀察 雙北房價走勢 2026 亦無明顯回檔跡象，導致許多無力購屋的子女轉而依賴房產繼承過戶 ；另一方面，手握高價資產的長輩，考量到繼承不僅有免稅額，還能免徵土地增值稅，因此更傾向將房產留到身後再移轉 。
送房不如留房？ 小心房地合一稅吃掉獲利
除了被動繼承，長輩主動贈與也是傳承方式之一。雖然 2025 贈與稅免稅額 及級距金額均已調高，增加了節稅空間，但去年贈與移轉量卻微幅下滑至5.2萬棟 。
賴志昶解釋，這是因為房地合一稅2.0上路後，生前贈與的房產若在未來出售，成本認定是以遠低於市價的「公告現值」計算，可能導致子女面臨驚人的稅單 。許多精打細算的家長在評估 房地合一稅繼承 與贈與的稅務差異後，發現直接繼承反而更能幫子女省稅，導致部分贈與需求轉向繼承，形成「贈與微跌、繼承創高」的特殊現象 。
資產傳承兩難 專家：提早規劃避紛爭
面對全台湧現的13萬棟繼承與贈與潮，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，等房族 雖然看似輕鬆，但資產傳承涉及複雜的稅務與家庭情感 。建議長輩在規劃時，除了考量 2025 贈與稅免稅額 的運用，更要試算未來移轉時的 房地合一稅繼承 成本，並預留稅源，避免子女雖有了房子，卻因繳不出稅金或分配不均而對簿公堂 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
