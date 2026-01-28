我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人李艷秋之前發文表示，民進黨萬年總召柯建銘在大罷免後就應該負罪走人，但卻頑抗至今，以其人脈續任的可能性很高，如果總統賴清德不高興，柯建銘絕對有本事通過在野提案，叫總統赴立院國情報告，再惹老柯不高興通過彈劾總統案也不是夢，對此周玉蔻今（28）日斬釘截鐵說，下任總召絕對不姓柯，「艷秋妹妹，我跟妳打個賭如何？」李艷秋之前表示，賴清德最近心情不好，提及不想讓他選的人竟然贏了（指陳亭妃），想讓他走的人卻不走，萬年總召柯建銘在大罷免大烙賽之後，就該負罪走人了，但卻頑抗至今，現在還登記參選總召，以其人脈續任的可能性很高。李艷秋說，如果賴清德不高興，老柯絕對有本事通過在野的提案，叫總統赴立院國情報告，再惹他不開心，通過彈劾總統案也不是夢，有這種老而不死，寫回憶錄會嚇死人的老番顛在，「賴總統心情會好嗎？」對此周玉蔻日斬釘截鐵說，下任總召絕對不姓柯，「艷秋妹妹，我跟妳打個賭如何？」