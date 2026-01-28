我是廣告 請繼續往下閱讀

▲空軍第四聯隊執行春節加強戰備操演，F-16戰機執行潛力裝掛作業，掛載AIM-120飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）

▲空軍第四聯隊執行春節加強戰備操演，F-16戰機執行潛力裝掛作業。（圖／記者呂炯昌攝）

▲空軍第四聯隊28日執行春節加強戰備操演，F-16戰機執行潛力裝掛作業後，進氣口右方搭載狙擊手夾艙，準備升空進行戰鬥空中巡邏（CAP）任務。（圖／記者呂炯昌攝）

▲空軍第四聯隊F-16V戰機升空。（圖／記者呂炯昌攝）

▲F-16V上尉女飛官陳怡慈。（圖／讀者提供）

▲F-16V上尉女飛官陳怡慈。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.28）

▲F-16V戰機升空，狙擊手莢艙也在春巡首次曝光。（圖／記者呂炯昌攝）

國防部27至29日連續3天舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，今（28）日繼續邀請媒體參訪空軍嘉義基地第四聯隊，透過官兵實施F-16V潛力裝掛，展現空軍精實訓練與捍衛領空決心。不過，綁著馬尾的第四聯隊陳怡慈上尉現身執行飛行前機務檢查時，清秀卻帶有專業的外貌瞬間吸引媒體目光，攝影鏡頭爭相拍攝，意外成為媒體邀訪活動焦點。空軍連續2日邀請媒體採訪嘉義基地第四聯隊，昨日演練科目為6分鐘緊急起飛，今日科目為「潛力裝掛」，係指各專業人員應於指定時限內，完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送之作業；依戰備需求，區分為「完成」及「恢復」戰備，本次F-16型機裝載構型為「恢復」防空外型，包括左右翼尖各掛載一枚AIM-120先進中程空對空飛彈、翼下掛載AIM-9M響尾蛇短程飛彈、副油箱，同時機砲砲彈滿載。掛載操演結束後，2架F-16V戰機依序滑出機庫，並滑行至跑道升空。值得一提的是，綁著馬尾的上尉女飛官陳怡慈現身引起媒體關注、爭相拍攝。她駕駛機號6684的F-16V戰機，登機前仔細完成各項起飛前檢查程序，戴上飛行頭盔、扣緊裝備時動作迅速俐落，展現出巾幗不讓鬚眉氣勢。