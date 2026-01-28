你家開始準備大掃除了嗎？家事達人陳映如表示，家中很難清洗的窗簾，只要簡單3步驟就能清洗乾淨，先把窗簾浸泡在「過碳酸鈉水」中，只要一下子就能泡出一桶髒水，後續再用洗衣機清洗、晾乾就可以了。根據中央氣象署指出，29日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，31日（周六）到2月2日北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，民眾不妨趁天氣轉晴清洗窗簾。
窗簾藏大量髒污 達人推浸泡過碳酸鈉水
陳映如在臉書粉專發文表示，她趁前幾天天氣放晴時，把家中的窗簾陸續拆下來清洗，她也指出，窗簾清潔很容易忽略，總覺得窗簾掛在那邊，應該不會太髒，但其實完全不是這麼一回事。陳映如把窗簾拆下後，在清洗窗簾之前，她先用「過碳酸鈉水」浸泡窗簾，沒過多久，水就變成混濁的黑色污水。
陳映如指出，窗簾在窗戶旁邊，只要有開窗，就有機會吸附戶外灰塵，再加上許久沒有清洗，會這麼髒一點也不意外。陳映如表示，洗窗簾其實一點也不難，泡了過碳酸鈉水的窗簾，已經去除部分髒污，再把窗簾放進洗衣機中清洗就可以了。用洗衣機洗完、脫水後的紗簾，可直接掛回去，自然風乾也很快；厚重窗簾洗完後，建議先放在有開除濕機的室內空間，等完全乾燥後再掛回去比較保險。
清洗窗簾3步驟
Step 1 浸泡：先確定窗簾能否水洗，若能水洗，可準備過碳酸鈉水，將拆下的窗簾浸泡在水中，先初步去除戶外灰塵。
Step 2 洗滌：浸泡後的窗簾，放入洗衣機正常清洗。
Step 3 晾乾：紗簾可直接掛回自然風乾；厚重布簾建議放在室內，開除濕機乾燥後再掛回。
別浸泡太久孔褪色 窗簾可先覆蓋家具再洗
陳映如也提醒，清洗窗簾之前要先確認布料材質能不能水洗，如果不能水洗的窗簾，建議送乾洗，像是羊毛和蠶絲等材質不適合水洗，還有過碳酸鈉用量太多或者泡太久，或物品本身顏色附著色度不佳，都有可能褪色。
陳映如也表示，窗簾最好一年至少清洗一次，越久不洗，布料纖維反而越容易受損，反而縮短使用壽命。陳映如先前也提供過打掃小秘訣，打掃時可以先把窗簾拆下，蓋在客廳桌椅或沙發等家具上，等到把高處的天花板、燈具等清潔完畢後，再清洗窗簾，這樣可以避免大量灰塵落在家具上，加快清潔速度。
資料來源：家事達人陳映如、中央氣象署
