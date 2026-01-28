我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長布局至今未明，黨內外各種點名不斷，傳出的可能人選包括行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，以及台北101董事長賈永婕等人。相關話題延燒之際，民進黨前立委高嘉瑜日前在廣播節目中語出驚人，直言王世堅「吃軟不吃硬」，只要好好拜託，他一定會點頭參選台北市長，引發政壇熱議。對此，王世堅反倒認為，高嘉瑜更適合選北市長，再度將球拋回去。王世堅今（28）日受訪時表示，台北市長選舉並非個人能拍板的事情，而是整個政黨必須共同面對的重要抉擇。他直言，如果是高嘉瑜私下拜託的個人事務，自己一定義不容辭，但市長選舉牽涉的是重大公共事務，不是兩個人坐下來談一談就能決定的事，他更自謙反問：「我憑什麼？」王世堅也順勢將話題拉回黨內人才庫，直言高嘉瑜本身就是極具競爭力的人選，不僅勝選機率高，話題性也十足。他形容，若由高嘉瑜對上現任市長蔣萬安，形成「美女挑戰俊男」的對決，將會是相當吸睛的選戰組合。此外，王世堅也再度點名多位人選，包括行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、民進黨秘書長徐國勇等人，他認為這些人才不僅學經歷完整、論述能力強，對市政運作相當熟稔，無論由誰出線，都具備獨當一面的實力。談及高嘉瑜的戰力，王世堅指出，即便高嘉瑜已離開公職2年多，但仍持續在政論節目中就公共議題發聲，論點獲得不少社會大眾的認同。他直言，高嘉瑜依然是政壇少見的「高手奇才」，並重申若是她私下請託的私人事務，自己一定會全力相挺。