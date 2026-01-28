我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市議員陳俞融批評市府普發「馬上有錢」春聯，是讓市民貼在門上自我安慰。（圖／陳俞融提供，2026.01.28）

台中市政府今年邀請嘻哈天團《玖壹壹》為馬年春聯揮毫，其中一款「馬上有錢」印製100多萬張，將分給全市百萬家戶，綠營議員陳俞融今天在市議會臨時會批評，與其讓市民將春聯貼在門上自我安慰，不如真金白銀入袋來得實際；議員周永鴻則建議，好歹比照高雄、屏東，普發元宵提燈給小學生和幼稚園生。議長張清照裁示送市府研究辦理。台中市議會今（28）日舉行臨時會，市議員陳俞融於臨時動議指出，盧秀燕在農曆年前大張旗鼓發放「馬上有錢」春聯，宣稱要給市民祝福，讓市民馬上有錢。但嘉義市民已領到普發現金6000元，新竹市也要普發5000元，這些城市的財政規模遠不如台中，台中市今年度總預算高達2382億元，創歷史新高，中央挹注更是史上最多，市民為什麼只能在門口貼一張春聯自我安慰？難道不能比照嘉市、竹市真金白銀入袋，真正讓市民「馬上有錢」？陳俞融要求市府，立即提出普發具體方案與發放金額。而不是讓這張「馬上有錢」春聯成為最大的諷刺！議長張清照表示，前一會期已做出決議（請市府研議），臨時動議依上次會議決議辦理。市府財政局事後以文字說明，指台中市歷年決算累計尚有短絀，各項重大建設經費需求龐鉅，每年預算均有差短須彌平，因此無餘裕可普發現金。民進黨團總召周永鴻也提出臨時動議，他表示今年元宵節的姆明小提燈很受歡迎，高雄市和屏東縣政府都普發給國小、幼稚園學童，為什麼台中市的學童還要苦苦排隊？市議員張芬郁也說，市府遲不普發現金，市民無法「馬上有錢」，至少不要讓父母帶著孩子四處排隊要提燈。