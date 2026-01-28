我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張美阿嬤農場-月森甯手作工坊聲明。（圖／翻攝臉書）

▲樹懶餐廳（萌寵農場）被網友指控就是投毒餐廳，業者也在臉書發聲明表示事件與餐廳毫無相關。（圖／取自張美阿嬤農場臉書）

▲宜蘭三星鄉農場王姓負責人不滿前員工跳槽，操控空拍機投放摻有劇毒農藥的苜蓿粒，害死多隻山羊、梅花鹿與羊駝，檢方依動保法與毀損罪起訴，建請重判。（圖／翻攝畫面）

宜蘭冬山鄉2023年發生首起空拍機投毒案！親子動物樂園「星夢森林劇場」5月至6月間，園內動物侏儒山羊、梅花鹿與羊駝突然陸續死亡，卻遲遲找不出原因，隨後，員工決定加強巡邏，沒想到意外目擊同業「張美阿嬤農場」張美阿嬤本人的小兒子王男，操作空拍機的全過程，經警方調查發現，王男因不滿員工跳槽至該農場，竟心生怨懟，利用空拍機投擲混有劇毒農藥的飼料毒害無辜動物。宜蘭地檢署現已偵結此案，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪對其提起公訴，並建請法院從重量刑，以示懲戒。至於被眾人點名的「張美阿嬤農場」也急發聲澄清，早已與王男終止合作，相關行為與決策均屬其個人行為。根據《TVBS》報導指出，「星夢森林劇場」特助Alison表示，農場內動物突然集體出現異常症狀，經多方查證飼料來源後，排除飼料問題，員工們決定輪班巡邏，沒想到親眼目睹空拍機操作者，正是「張美阿嬤農場」中張美阿嬤本人的小兒子王男，痛批「商業競爭或者是人事的關係，就做這樣子超越道德底線的事情，很不應該」。此事件也在網路上發酵，張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）28日發表聲明表示，農場於2024年6月發現王姓男子之行為，嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。此外，社群平台Threads上也有網友直指，投毒的業者疑似就是樹懶餐廳（萌寵農場），被指控後，業者也於臉書粉專「張美阿嬤農場」發聲明澄清，表示「有不當人士將風向故意波及到本餐廳」混淆，已造成餐廳很大困擾」，因此特做澄清，表示新聞報導中之投毒事件與餐廳毫無相關。起訴書指出，2023年5月至6月間，王男多次指示不知情員工將「苜蓿粒」浸泡「托福松」後曝曬乾燥、分裝成毒餌，再由他自行取得並操控空拍機，投放到前員工徐男所經營的農場，次數多達三次。導致園區內侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食後，陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫等明顯中毒症狀。最終，侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」等三隻動物不幸死亡，甚至園內其他動物也出現身體不適的狀況。警方循線追查，發現空拍機為王男操控，隨即搜索其住處與車輛，查扣空拍機、遙控設備及殘餘毒餌，相關證據齊全。檢方指出，王男在偵查初期一度否認犯行，辯稱只是「觀察對方建設」或「毒老鼠」，但經國立臺灣大學獸醫專業學院檢驗，死亡動物體內均驗出托福松，再加上LINE指示紀錄與監視器畫面，足以證明王男蓄意投毒。檢方痛批，王男行為不僅殘害動物生命，投毒行為更可能危及園區遊客安全，犯後毫無悔意。考量其先後三度投毒、造成多隻動物死亡，且迄今未與被害人和解，依法提起公訴，並請求法院從嚴量刑，以維護動物生命與公共安全。