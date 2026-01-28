我是廣告 請繼續往下閱讀

近期印度及孟加拉等地出現「立百病毒」（Nipah Virus, NiV）疫情，引起各國防疫單位高度警覺。ICU醫生陳志金在臉書專文指出，立百病毒是一種「人畜共通」病毒，果蝠為自然宿主，可引發急性腦炎及呼吸道症狀，嚴重者甚至死亡，致死率高達40%-75%。目前尚無特效藥物或疫苗，僅能採取支持性療法。立百病毒的命名源自1998年馬來西亞森美蘭州雙溪立百新村（Sungai Nipah）首次爆發疫情。當時北部怡保地區豬農出現發燒、頭痛、噁心及四肢無力等症狀，最初被誤診為日本腦炎。然而，即使採取多項防範措施，疫情仍迅速蔓延至南部、新加坡及鄰近國家。至1999年3月，確診病例確認後，首次疫情發生地遂成為病毒命名來源。此次疫情造成近300人感染，逾100人死亡，也導致馬來西亞900個豬場中約90萬頭豬遭撲殺，對養豬業造成嚴重打擊。感染立百病毒後，患者常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛及嘔吐，部分病例會迅速發展為急性呼吸道感染或致命性腦炎，如意識不清、抽搐、昏迷等。由於病毒人傳人能力存在，陳志金提醒旅遊或工作人員應格外留意接觸史及防護措施。台灣疾病管制署近期已將立百病毒列為第五類法定傳染病，加強監測及通報機制。陳志金表示，民眾若要前往東南亞或南亞流行地區旅遊，應落實飲食與環境安全，包括徹底清洗或去皮水果、避免生飲椰棗樹汁、遠離蝙蝠棲息地及養豬場，並避免接觸病畜分泌物。此外，個人衛生與人際防護同樣重要。醫師提醒民眾勤洗手，使用肥皂或含酒精消毒液，若家中有人疑似感染，應避免接觸其血液、體液或排泄物，並盡速就醫。及早發現、隔離與防護是避免病毒傳播的關鍵。陳志金強調，台灣目前尚無本土立百病毒案例，民眾無需恐慌，但對於即將出國或返台的人士，務必落實個人防護，尤其避免與果蝠或養豬場動物接觸，以降低感染風險，確保自身與家人的健康安全。