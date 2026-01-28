我是廣告 請繼續往下閱讀

震傳媒今（28）日公布最新民調，北市長人選中，綠營呼聲較高者，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及綠委王世堅，與現任國民黨籍市長蔣萬安進行對比民調，其結果顯示，王世堅在3人中與蔣萬安差距最小，為19.3個百分點。對此，王世堅受訪時驚呼，「不可置信，怎麼可能？」震傳媒最新民調顯示，若卓榮泰對比蔣萬安，卓24.0%、蔣62.7%；若鄭麗君對比蔣萬安，鄭27.4%、蔣60.4%；若王世堅對比蔣萬安，王32.7%、蔣52.0%。民進黨下午舉行中執會，王世堅會前受訪時直呼，不可置信，怎麼可能？卓院長、鄭麗君副院長，他們都是學養俱佳、才德兼備，且他們的學、資歷都很完整，尤其他們的行政能力都很強，「我不知道有這份民調，對不起，我不曉得，不太可能吧？」對於推薦名單，王世堅說，他第一個就是指鄭麗君，並推薦了好幾位，包含黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，「他們都非常適合，且學養俱佳、才德兼備」。王世堅直言，鄭麗君、高嘉瑜才貌雙全，她們站出來，跟蔣萬安對壘，就是美女對上俊男，這本身就有很多好的話題；他提到，相信高嘉瑜、徐國勇、莊瑞雄若也被列入民調，民調會有些變化。