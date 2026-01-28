我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(28)日召開會議，民進黨團總召議員周永鴻正式提案，要求台中市政府參考高雄模式，將元宵節小提燈普發至全市國小、幼兒園及特殊學校，該案已正式獲得大會通過。周永鴻表示，此提案旨在落實「親子友善」政策。他指出，高雄市政府透過學校系統直接發放提燈，能有效避免家長為領取提燈而四處奔波、大排長龍之苦。建議市府比照辦理，讓學童在校即可領取，讓孩子開心過節的同時，也體貼家長的辛勞。議員張芬郁對此表示強力支持。她強調，即便無法普發現金「馬上有錢」，至少應做到「普發小提燈」。她先前即多次建請市長，不應讓父母帶著孩子辛苦排隊。若能改由學校統一發放，不僅能讓孩子體驗共同組裝提燈的樂趣，更能增添年節氣氛，創造市府、家長與孩童三贏的局面。