不少人吃滷味或煮湯時都看過「海帶結」，卻很少有人認真想過，這些結究竟是怎麼來的。一名網友好奇提問「海帶的結是人工還是機器打的」，意外掀起超過6.3萬人討論，許多人都留言證實，過去家裡曾代工幫忙海帶打結、穿牙籤。對此，資深菜販廖炯程表示，海帶採收時是大片褐藻，經燙洗、風乾、泡發後裁剪成條狀，再進行打結加工，過去以人工為主，現今人工與機器並行。海帶打結的原因不只為外觀，而是為了避免黏鍋、方便夾取，也能讓海帶受熱均勻、口感更Q彈有層次，因此成為料理中常見的加工方式。
海帶是怎麼打結的？知情人解答：以前都和阿嬤一起代工
近日一名網友在Threads發文提問：「很好奇一個問題，海帶這個結到底是人打結的，還是機器打結的？」貼文曝光後，短短時間吸引超過6.3萬人關注，不少內行網友紛紛留言解答，「以前人工比較多，現在9成9都是機器打的」、「我家靠近果菜批發市場，小時候周邊很多鄰居家都在做代工，海帶打結、穿牙籤」、「我小時候跟我阿嬤做家庭代工幫海帶打結再剪開，大概民國64年」。
也有人認為，打結過後的海帶確實比較美味，「打蝴蝶結的海帶比一整片的口感好，拿來煮排骨湯超好喝」、「我曾經試過把它解開，但後來我覺得打結的那一顆比較好吃，所以都先把頭尾吃掉再吃打結」。
海帶為什麽要打結？菜販廖炯程曝原因：長知識了
對此，新莊市場資深菜販廖炯程曾出面說明，網路上流傳的「成年母海帶自己打結」、「海底小精靈幫忙綁」、「順著海流和陽光自然打結」等說法，全都只是玩笑，並非真正原因。他指出，海帶在採收時其實是整大片、柔軟如布的褐藻，並非大家熟悉的細長條狀。
廖炯程表示，海帶經過熱水燙洗、日曬風乾後會成為乾貨，再泡水回軟、裁剪成長條狀，接著才進入「打結」這道加工程序。過去多半仰賴人工，如今則視工廠設備不同，人工與機器並行，而熟練師傅打一個海帶結，大約只需一秒鐘。
至於為什麼非得打結，原因其實相當實際。廖炯程解釋，首先是避免烹煮時平片海帶黏在鍋底，造成燒焦；其次是打結後更方便夾取，不易滑落；再來則與口感有關，海帶本身含有天然可溶性海藻膠，煮熟後表面滑順，打結後在湯中翻滾、受熱更均勻，入口時更Q彈紮實，層次也更豐富，因此特別受到滷味攤與家庭主婦青睞。
除了料理便利性，海帶本身的營養價值也不容小覷。海帶富含硒，有助於清除自由基、調節體內機能，並含有鈣質，可幫助維持骨骼健康，另外還有葉綠素與鐵、鈷等微量元素，對補血也有幫助。廖炯程也分享，只要簡單泡水、川燙去腥，就能延伸出麻油薑絲炒海帶結、涼拌蒜蓉、經典滷味等多種家常料理，既方便又實用。
資料來源：廖炯程臉書粉專
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日一名網友在Threads發文提問：「很好奇一個問題，海帶這個結到底是人打結的，還是機器打結的？」貼文曝光後，短短時間吸引超過6.3萬人關注，不少內行網友紛紛留言解答，「以前人工比較多，現在9成9都是機器打的」、「我家靠近果菜批發市場，小時候周邊很多鄰居家都在做代工，海帶打結、穿牙籤」、「我小時候跟我阿嬤做家庭代工幫海帶打結再剪開，大概民國64年」。
也有人認為，打結過後的海帶確實比較美味，「打蝴蝶結的海帶比一整片的口感好，拿來煮排骨湯超好喝」、「我曾經試過把它解開，但後來我覺得打結的那一顆比較好吃，所以都先把頭尾吃掉再吃打結」。
對此，新莊市場資深菜販廖炯程曾出面說明，網路上流傳的「成年母海帶自己打結」、「海底小精靈幫忙綁」、「順著海流和陽光自然打結」等說法，全都只是玩笑，並非真正原因。他指出，海帶在採收時其實是整大片、柔軟如布的褐藻，並非大家熟悉的細長條狀。
廖炯程表示，海帶經過熱水燙洗、日曬風乾後會成為乾貨，再泡水回軟、裁剪成長條狀，接著才進入「打結」這道加工程序。過去多半仰賴人工，如今則視工廠設備不同，人工與機器並行，而熟練師傅打一個海帶結，大約只需一秒鐘。
除了料理便利性，海帶本身的營養價值也不容小覷。海帶富含硒，有助於清除自由基、調節體內機能，並含有鈣質，可幫助維持骨骼健康，另外還有葉綠素與鐵、鈷等微量元素，對補血也有幫助。廖炯程也分享，只要簡單泡水、川燙去腥，就能延伸出麻油薑絲炒海帶結、涼拌蒜蓉、經典滷味等多種家常料理，既方便又實用。